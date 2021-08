Riflessione di Andy Murray sui vaccini: “Penso che la ragione per cui ci vacciniamo sia per proteggerci a vicenda. Sono felice di essere vaccinato, speriamo che altri giocatori lo facciano nei prossimi mesi”

Le vaccinazioni per il Covid-19 sono un argomento sempre più popolare nel mondo del tennis. Alcuni sono favorevoli, altri meno, ma quello che è certo è che ci sono condizioni diverse per chi decide di farsi vaccinare.

Andy Murray è vaccinato e l’ex numero uno del mondo ha lasciato una lunga riflessione, che allo stesso tempo rivela qualche preoccupazione. “I giocatori vaccinati hanno condizioni molto diverse. Sono sicuro che questo finirà per essere un problema a medio termine dato che una gran parte dei giocatori di tennis non sono vaccinati, ma inizierà ad essere qualcosa di necessario se ci si vuole allenare senza problemi e circolare liberamente senza dover fare la quarantena”.

“Stiamo avendo lunghi colloqui, con tutti i tennisti coinvolti per cercare una soluzione. Da vaccinato mi sto godendo una vita abbastanza normale, mentre i giocatori che non si sono vaccinati sono in una situazione diversa, forse si sentono frustrati”.

“Penso che la ragione per cui ci vacciniamo tutti sia per proteggerci a vicenda, per la responsabilità che abbiamo come giocatori che viaggiano in tutto il mondo. Sono felice di essere vaccinato, speriamo che altri giocatori lo facciano nei prossimi mesi”, ha concluso.