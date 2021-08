Primi verdetti alla San Marino Junior Cup

Con qualche ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, a causa della pioggia caduta questa mattina, si sono completate nel tardo pomeriggio le semifinali di singolare della San Marino Junior Cup, torneo Under 14 e Under 16 del circuito Tennis Europe.

Sarà il derby tedesco tra Lieven Mietusch e Justin Engel ad assegnare il titolo maschile Under 14 nella finale in programma alle 9:30 di domani. Mietush, testa di serie numero 2, ha superato in semifinale il compagno di doppio Samuel Braun con un doppio 6-4. Engel, prima forza del torneo, si è garantito la finale per ritiro del suo avversario, Pietro Briganti.

Sempre alle 9:30 si giocherà la finale Under 16 maschile tra la seconda e la terza scelta del seeding, gli italiani Daniele Rapagnetta e Lorenzo Carboni. I due si sono imposti in semifinale rispettivamente su William Mirarchi (7-5 6-3) e Samuele Seghetti (6-3 6-3).

La finale Under 14 femminile vedrà in campo la testa di serie numero 1 Dora Miskovic (Croazia), che in semifinale si è imposta su Vittoria Segattini, e la ceca Victoria Bervid, che ha eliminato la seconda testa di serie, la slovena Julija Bogatin per 6-0 6-4.

Il titolo Under 16 se lo contenderanno la rumena Natasha Mihaela Motinga e la slovacca Klara Zabkova, che si sono imposte rispettivamente su Sveva Zerpelloni (6-2 6-2) e Francesca Mattioli (6-4 6-2).

In serata, intanto, si sono assegnati i titoli di doppio. Ad aggiudicarsi la vittoria nel torneo Under 14 maschile è stata la coppia tedesca prima testa di serie Braun – Mietusch, che si è imposta per 6-1 6-4 sui rumeni Calin Apostol e Matia Curuia, seconda forza del tabellone.

Nel torneo Under 16 si sono imposti gli italiani Lorenzo Carboni e Daniele Rapagnetta (nella foto), testa di serie numero due, che hanno superato in rimonta la prima forza del tabellone, l’austriaco Leo Gutjahr e il tedesco Viincente Vohl (2-6 6-3 10-5).

Nel femminile Under 16 la vittoria è andata a Catalina Bonati e Beatrice Demichelis, per ritiro della coppia avversaria Galietta – Motinga.

In campo in questo momento la finale del doppio femminile Under 14.