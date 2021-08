Salsomaggiore under 18: Ecco i semifinalisti

E’ stato un mezzo miracolo mantenere in piedi il programma odierno visto il repentino cambiamento delle condizioni meteo . Pioggerellina insidiosa sin dalle prime ora del mattino ed una escursione termica di 18 gradi (dai 33 gradi siamo passati a 15). Tutto ciò per fortuna non ha impedito lo svolgimento degli incontri in una giornata tutto sommato positiva per i nostri colori grazie al passaggio in semifinale di Daniele Minighini . Una vittoria meritata che viene a premiare un ragazzo che assomma qualità tecniche non indifferenti a una compostezza esemplare. Il padre Cristiano oggi in tribuna deve essere molto soddisfatto del suo ragazzo. Daniele ha nel diritto il suo colpo più sicuro e anche oggi contro il russo Zhukov ha funzionato a dovere. Un match dopo un primo set a senso unico andava avanti in equilibrio e il tiebreak era la sua conclusione logica. Nel tiebreak sotto per 0-2 Minighini reagiva con tutta una serie di vincenti che gli assicuravano il successo e il passaggio alle semifinali dove lo attende il francese Ghibaudo numero 2 del torneo. Nel torneo femminile poca fortuna per le italiane. Purtroppo era di breve durata l’incontro di Emma Penne contro la tedesca Steur. La nostra giocatrice al suo ottavo incontro (aveva vinto il torneo di Cuneo la scorsa settimana) ha accusato la fatica e sicuramente la giornata fredda non le ha giovato. Il dolore alla spalla e alla schiena le impediva di servire e alla fine si è arresa. Comunque un posto nei quarti è per lei sempre un ottimo risultato e indice di un consistente miglioramento. Non deve recriminare nemmeno Emma Rizzetto che ha cercato di rimanere incollata alla tedesca Kuhl ma pur giocando un buon tennis il suo gioco è sembrato un po’leggerino rispetto a quello della sua avversaria. La numero uno la turca Melisa Ercan ha lasciato le briciole alla russa Grechkina mentre l’altra turca ,la Mert doveva cedere tra le lacrime alla russa Alina Khvatova. Domani incontri a partire dalle ore 10.00.

Risultati

Boys Quarti di finale : Minighini (Ita) b Zhukov (Rus) 6/2 7/6 (2);Bailly (Bel) b Feldbausch (Sui) 7/6 (4) 6/2;

Dietrich (Sui) b Mruzek (Cze) 1/6 6/2 7/6 (4);Ghibaudo (Fra) b Cazacu (Rou) 6/3 6/1.

Girls Quarti di finale : Ercan (Tur) b Grechkina (Rus) 6/2 6/0;Steur (Ger) b Penne (Ita) 6/0 rit.; Khvatova (Rus) b Mert (Tur) 7/5 7/5;Khul (Ger) b Rizzetto (Ita) 6/3 6/4.