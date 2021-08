Challenger Barletta, Praga 3 e Varsavia: I risultati del Day 5. Agamenone in finale a Praga. Cobolli e Zeppieri in semifinale a Barletta

CHALLENGER Barletta (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

CH CH Barletta Ocleppo J. Ocleppo J. 7 3 2 Zeppieri G. Zeppieri G. 5 6 6 Vincitore: Zeppieri G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Ocleppo J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ocleppo J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ocleppo J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ocleppo J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ocleppo J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ocleppo J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ocleppo J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Ocleppo J. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Zeppieri G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ocleppo J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Ocleppo J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ocleppo J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Ocleppo J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Zeppieri G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ocleppo J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ocleppo J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Julian Ocleppovs Giulio Zeppieri

2. Thiago Agustin Tirante vs [Q] Nicolas Alvarez



CH CH Barletta Tirante T. Tirante T. 6 6 Alvarez N. Alvarez N. 2 2 Vincitore: Tirante T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tirante T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Alvarez N. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Tirante T. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Alvarez N. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Tirante T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alvarez N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tirante T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alvarez N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tirante T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Alvarez N. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Tirante T. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Alvarez N. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Tirante T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Alvarez N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Tirante T. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Alvarez N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [8] Chun-hsin Tseng vs [Q] Andrea Vavassori (non prima ore: 16:00)



CH CH Barletta Tseng C. Tseng C. 6 6 Vavassori A. Vavassori A. 4 4 Vincitore: Tseng C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tseng C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Tseng C. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Tseng C. 15-0 40-0 3-2 → 4-2 Vavassori A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Tseng C. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Vavassori A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tseng C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tseng C. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Tseng C. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Tseng C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Tseng C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Tseng C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Flavio Cobolli vs Aziz Dougaz (non prima ore: 18:00)



CH CH Barletta Cobolli F. Cobolli F. 6 6 Dougaz A. Dougaz A. 3 3 Vincitore: Cobolli F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Dougaz A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Cobolli F. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Dougaz A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Cobolli F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Dougaz A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dougaz A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dougaz A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Dougaz A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Dougaz A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Dougaz A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dougaz A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [1] Luis David Martinez / Andrea Vavassori vs Gijs Brouwer / Jelle Sels (non prima ore: 20:00)



CH CH Barletta Martinez L. / Vavassori A. Martinez L. / Vavassori A. 6 2 Brouwer G. / Sels J. Brouwer G. / Sels J. 7 6 Vincitore: Brouwer G. / Sels J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Martinez L. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Martinez L. / Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Martinez L. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Brouwer G. / Sels J. 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Martinez L. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Brouwer G. / Sels J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Brouwer G. / Sels J. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Martinez L. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Brouwer G. / Sels J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Martinez L. / Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Martinez L. / Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Brouwer G. / Sels J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Martinez L. / Vavassori A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Martinez L. / Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Brouwer G. / Sels J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Martinez L. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CAMPO 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Jacopo Berrettini / Giulio Zeppieri vs Marco Bortolotti / Cristian Rodriguez



CH CH Barletta Berrettini J. / Zeppieri G. Berrettini J. / Zeppieri G. 6 0 7 Bortolotti M. / Rodriguez C. Bortolotti M. / Rodriguez C. 4 6 10 Vincitore: Bortolotti M. / Rodriguez C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Berrettini J. / Zeppieri G. 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Bortolotti M. / Rodriguez C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Berrettini J. / Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Berrettini J. / Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Bortolotti M. / Rodriguez C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Berrettini J. / Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Berrettini J. / Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Berrettini J. / Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Bortolotti M. / Rodriguez C. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Berrettini J. / Zeppieri G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Bortolotti M. / Rodriguez C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Berrettini J. / Zeppieri G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Berrettini J. / Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Prague 3 (Repubblica Ceca) – Semifinali, terra battuta

CH CH Prague 3 Agamenone F. Agamenone F. 6 6 Sijsling I. Sijsling I. 3 0 Vincitore: Agamenone F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Sijsling I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Sijsling I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Agamenone F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sijsling I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sijsling I. 15-0 15-15 30-15 40-30 5-2 → 5-3 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Sijsling I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Sijsling I. 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Agamenone F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Sijsling I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Franco Agamenonevs Igor Sijsling

2. Franco Agamenone / Hernan Casanova vs [WC] Martin Krumich / Andrew Paulson



CH CH Prague 3 Agamenone F. / Casanova H. Agamenone F. / Casanova H. Krumich M. / Paulson A. Krumich M. / Paulson A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Genaro Alberto Olivieri vs Ryan Peniston



CH CH Prague 3 Olivieri G. Olivieri G. 1 5 Peniston R. Peniston R. 6 7 Vincitore: Peniston R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Peniston R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Olivieri G. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Peniston R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Olivieri G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Peniston R. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Olivieri G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Peniston R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Olivieri G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Olivieri G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Olivieri G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Peniston R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Olivieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Peniston R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Olivieri G. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Peniston R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Olivieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Peniston R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Warsaw (Polonia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

CH CH Warsaw Miedler L. Miedler L. 7 6 Kielan S. Kielan S. 5 4 Vincitore: Miedler L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kielan S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Miedler L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Kielan S. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Miedler L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kielan S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Miedler L. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Kielan S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Kielan S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Kielan S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Kielan S. 0-15 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5

1. Lucas Miedlervs [WC] Szymon Kielan

2. Nicolas Kicker vs [6] Nicolas Jarry



CH CH Warsaw Kicker N. Kicker N. 6 6 4 Jarry N. Jarry N. 7 4 6 Vincitore: Jarry N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [3] Hans Hach Verdugo / Miguel Angel Reyes-Varela vs Luca Margaroli / Goncalo Oliveira



CH CH Warsaw Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 6 7 Margaroli L. / Oliveira G. Margaroli L. / Oliveira G. 4 6 Vincitore: Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Margaroli L. / Oliveira G. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Margaroli L. / Oliveira G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Margaroli L. / Oliveira G. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Margaroli L. / Oliveira G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Margaroli L. / Oliveira G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Margaroli L. / Oliveira G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Margaroli L. / Oliveira G. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Margaroli L. / Oliveira G. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Margaroli L. / Oliveira G. 30-0 2-2 → 2-3 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 15-15 1-2 → 2-2 Margaroli L. / Oliveira G. 15-0 1-1 → 1-2 Hach Verdugo H. / Reyes-Varela M. 15-15 40-15 0-1 → 1-1 Margaroli L. / Oliveira G. 15-0 0-0 → 0-1

4. Adrian Menendez-Maceiras / Michael Vrbensky OR [WC] Vladyslav Manafov / Piotr Matuszewski vs [4] Fernando Romboli / Jan Zielinski

CH CH Warsaw Serdarusic N. Serdarusic N. 6 3 7 Lamasine T. Lamasine T. 1 6 5 Vincitore: Serdarusic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Serdarusic N. 15-0 5-5 Lamasine T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Serdarusic N. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Serdarusic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Lamasine T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

1. Nino Serdarusicvs [4] Tristan Lamasine

2. Evan Furness vs [2] Jozef Kovalik



CH CH Warsaw Furness E. Furness E. 2 5 Kovalik J. Kovalik J. 6 7 Vincitore: Kovalik J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kovalik J. 15-0 15-15 30-15 30-30 5-6 → 5-7 Furness E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Kovalik J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Furness E. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Kovalik J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Furness E. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Kovalik J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Furness E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Kovalik J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Furness E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kovalik J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Furness E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Furness E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Furness E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Kovalik J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Furness E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kovalik J. 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Furness E. 15-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [Alt] Christopher Heyman / Jeroen Vanneste vs [2] Romain Arneodo / Denys Molchanov



CH CH Warsaw Heyman C. / Vanneste J. Heyman C. / Vanneste J. 6 5 6 Arneodo R. / Molchanov D. Arneodo R. / Molchanov D. 1 7 10 Vincitore: Arneodo R. / Molchanov D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Tiebreak 0-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

4. Julian Lenz / Sem Verbeek vs Alexander Erler / Lucas Miedler



CH CH Warsaw Lenz J. / Verbeek S. Lenz J. / Verbeek S. 6 6 6 Erler A. / Miedler L. Erler A. / Miedler L. 7 2 2 Vincitore: Lenz J. / Verbeek S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 5-2 → 6-2 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 4-1 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 2-1 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 2-0 → 2-1 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 1-0 → 2-0 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 5-2 → 6-2 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 4-2 → 5-2 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 4-1 → 4-2 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 3-1 → 4-1 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 2-1 → 3-1 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 1-1 → 2-1 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 1-0 → 1-1 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 40*-30 6-6 → 6-7 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 5-6 → 6-6 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 5-5 → 5-6 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 4-5 → 5-5 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 4-4 → 4-5 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 3-4 → 4-4 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 3-3 → 3-4 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 2-3 → 3-3 Lenz J. / Verbeek S. 40-30 2-2 → 2-3 Lenz J. / Verbeek S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Julian Lenz / Sem Verbeek OR Alexander Erler / Lucas Miedler vs [Alt] Christopher Heyman / Jeroen Vanneste OR [2] Romain Arneodo / Denys Molchanov

CH CH Warsaw Vrbensky M. Vrbensky M. 6 4 6 Vanneste J. Vanneste J. 0 6 3 Vincitore: Vrbensky M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Vrbensky M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Vanneste J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Vanneste J. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Vrbensky M. 30-0 3-1 → 4-1 Vanneste J. 15-0 15-15 15-40 3-0 → 3-1 Vrbensky M. 2-0 → 3-0 Vanneste J. 1-0 → 2-0 Vanneste J. 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Vanneste J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Vrbensky M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Vanneste J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Vrbensky M. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Vanneste J. 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0

1. Michael Vrbenskyvs [PR] Jeroen Vanneste

2. [1] Daniel Altmaier vs Camilo Ugo Carabelli



CH CH Warsaw Altmaier D. Altmaier D. 4 6 Ugo Carabelli C. Ugo Carabelli C. 6 7 Vincitore: Ugo Carabelli C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Altmaier D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Ugo Carabelli C. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Ugo Carabelli C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Ugo Carabelli C. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ugo Carabelli C. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ugo Carabelli C. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ugo Carabelli C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Ugo Carabelli C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Ugo Carabelli C. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ugo Carabelli C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Ugo Carabelli C. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ugo Carabelli C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Adrian Menendez-Maceiras / Michael Vrbensky vs [WC] Vladyslav Manafov / Piotr Matuszewski



CH CH Warsaw Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 4 6 2 Manafov V. / Matuszewski P. Manafov V. / Matuszewski P. 6 4 10 Vincitore: Manafov V. / Matuszewski P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 Manafov V. / Matuszewski P. 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 9-1 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Manafov V. / Matuszewski P. 15-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Manafov V. / Matuszewski P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Manafov V. / Matuszewski P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Manafov V. / Matuszewski P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Manafov V. / Matuszewski P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Manafov V. / Matuszewski P. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Manafov V. / Matuszewski P. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Manafov V. / Matuszewski P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Manafov V. / Matuszewski P. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Menendez-Maceiras A. / Vrbensky M. 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Manafov V. / Matuszewski P. 15-15 0-0 → 0-1

4. Orlando Luz / Skander Mansouri vs Vitaliy Sachko / Artem Sitak