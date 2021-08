Da Barletta: Bene Cobolli che batte Van Rijthoven e approda ai quarti di finale del challenger (con il programma di domani)

La terza giornata dell’Open della Disfida è segnata dall’eliminazione della testa di serie numero uno, lo slovacco Andrej Martin. Nel match serale sul campo centrale del Circolo “Hugo Simmen” di Barletta, il favorito del main draw è stato battuto in due set (6/7, 2/6) dall’argentino Thiago Agustin Tirante, che vola ai quarti di finale del Challenger Atp. Nelle altre tre sfide del singolare, spicca la vittoria del giovane Flavio Cobolli: il romano passa ai quarti, superando in due set (6/1, 6/2) l’olandese Tim Van Rijthoven, ovvero la testa di serie numero 4 del seeding. Il quadro della giornata si completa con i successi del tunisino Aziz Dougaz sul serbo Pedja Krstin (6/2, 6/2), e del peruviano Nicolas Alvarez sul ecuadoriano Roberto Quiroz (7/5, 6/4).

Quella di oggi è stata anche la giornata dedicata al torneo di doppio. Sui campi in terra rossa si sono registrate le vittorie della coppia olandese Brouwer-Sels, di quella francese Doumbia-Reboul, di quella russa Kotov-Bondarevskiy, di quella italiana Zeppieri-Berrettini, di quella italo-tunisina Motti-Jaziri, di quella italo-venezuelana Vavassori-Martinez e di quella italo-colombiana Bortolotti-Rodriguez.

Domani giovedì 26 agosto, sono in programma le ultime sfide degli ottavi di finale del singolare, che vedranno protagonisti ben cinque italiani, con un derby tricolore tra Giulio Zeppieri e Andrea Arnaboldi. L’ingresso al circolo è gratuito, ma bisogna esibire il green pass.

CENTER – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Cristian Rodriguez vs Julian Ocleppo

2. Giulio Zeppieri vs Andrea Arnaboldi

3. [1] Luis David Martinez / Andrea Vavassori vs [PR] Malek Jaziri / Alessandro Motti

4. [8] Chun-hsin Tseng vs [WC] Luca Nardi (non prima ore: 20:00)

CAMPO 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Nicolas Mejia vs [Q] Andrea Vavassori

2. Yan Bondarevskiy / Pavel Kotov vs Gijs Brouwer / Jelle Sels (non prima ore: 15:00)

3. Marco Bortolotti / Cristian Rodriguez vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul