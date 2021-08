Us Open Qualificazioni: Il programma di Mercoledì 25 Agosto 2021

Court 17 – Ore: 17:00

D. Galan vs C. Eubanks

W. Osuigwe vs S. Voegele

Q. Halys vs S. Banerjee

K. Scott vs A. Bondar

D. Lao vs S. Vickery

Court 5 – Ore: 17:00

M. Sherif vs C. Ngounoue

B. Shelton vs M. Mmoh

M. Zanevska vs A. Muhammad

T. Kokkinakis vs B. Fratangelo

A. Tabilo vs E. Spizzirri

Court 10 – Ore: 17:00

G. Nanda vs S. Baez

M. Krueger vs S. Diez

V. Tomova vs G. Min

E. Kalieva vs M. Hibi

A. Bolsova Zadoinov vs V. Duval

Court 13 – Ore: 17:00

M. Bolkvadze vs D. Snigur

R. Montgomery vs J. Burrage

G. Soeda vs Y. Maden

O. Dodin vs J. Pieri

H. Laaksonen vs T. Fabbiano

Court 4 – Ore: 17:00

J. Ponchet vs Y. Hatouka

E. Couacaud vs T. Etcheverry

N. Vikhlyantseva vs A. Kalinskaya

Y. Sugita vs M. Vilella Martinez

G. Moroni vs T. Machac

Court 6 – Ore: 17:00

C. Harrison vs J. Londero

A. Konjuh vs I. Fetecau

M. Trungelliti vs B. Kavcic

P. Stearns vs H. Dart

D. Popko vs B. Rola

Court 7 – Ore: 17:00

G. Price vs K. Boulter

L. Cabrera vs K. Rakhimova

N. Moreno de Alboran vs A. Hoang

M. Kukushkin vs M. Bourgue

Court 8 – Ore: 17:00

B. Schnur vs P. Gunneswaran

B. Van de Zandschulp vs M. Barrios Vera

K. Pliskova vs V. Savinykh

C. Bucsa vs K. Kozlova

Court 9 – Ore: 17:00

M. Benoit vs V. Diatchenko

E. Gulbis vs M. Polmans

T. Ito vs L. Broady

S. Ofner vs J. Jung

Court 11 – Ore: 17:00

B. Schoofs vs E. Raducanu

L. Lacko vs H. Rune

G. Talaba vs R. Anderson

L. Giustino vs A. Kovacevic

I. Bara vs C. Dolehide

Court 12 – Ore: 17:00

I. Shinikova vs H. Chang

U. Arconada vs J. Fourlis

Y. Uchiyama vs K. Zuk

B. Bonzi vs D. Masur

P. Ormaechea vs O. Danilovic

Court 14 – Ore: 17:00

M. Moraing vs F. Meligeni Rodrigues Alves

E. Gomez vs M. Huesler

L. Bronzetti vs V. Grammatikopoulou

E. Gorgodze vs L. Stefanini

Court 15 – Ore: 17:00

K. Kucova vs D. Seguel

F. Horansky vs M. Torpegaard

E. Liang vs I. De Vroome

A. Giannessi vs H. Dellien

Court 16 – Ore: 17:00

C. O’Connell vs A. Celikbilek

J. Grabher vs B. Haas

I. Burillo Escorihuela vs B. Haddad Maia

I. Karlovic vs N. Milojevic