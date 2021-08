WTA 250 Chicago e Cleveland: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 250 Chicago (USA) – 2° Turno , cemento

CENTER COURT – 11:00am at 6:00 PM (your time)

UA Marta Kostyuk (8) – EE Kaia Kanepi



Il match deve ancora iniziare

CA Francoise Abanda (WC) – FR Kristina Mladenovic (7)



Il match deve ancora iniziare

DKUA Kostyuk M / Tauson C – CZCZ Martincova T / Vondrousova M



Il match deve ancora iniziare

UA Elina Svitolina (1) – FR Fiona Ferro



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

RO Ana Bogdan (Q) – RU Varvara Gracheva



Il match deve ancora iniziare

ROUA Kichenok N / Olaru R (3) – CHSI Golubic V / Zidansek T



WTA WTA Chicago Kichenok N. / Olaru I. Kichenok N. / Olaru I. 0 6 0 Golubic V. / Zidansek T. • Golubic V. / Zidansek T. 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Golubic V. / Zidansek T. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

PLJP Hozumi E / Rosolska A – GBUS Gleason Q / Silva E



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

USNL Melichar N / Schuurs D (1) – USJP Christian K / Hibino N



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Cleveland (USA) – 2° Turno, cemento

STADIUM COURT – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

CZ Linda Fruhvirtova (Q) – PL Magda Linette (6)



Il match deve ancora iniziare

BY Aliaksandra Sasnovich – AR Nadia Podoroska (5)



Il match deve ancora iniziare

USUS Mattek-Sands B / Rogers S (4) – CZDE Lohoff J / Voracova R



Il match deve ancora iniziare

RU Daria Kasatkina (1) – US Catherine McNally



Il match deve ancora iniziare

RO Irina-Camelia Begu – SI Polona Hercog



Il match deve ancora iniziare

MATCH COURT 1 – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

NOUS Eikeri U / Harrison C – GBUS Bektas E / Moore T



Il match deve ancora iniziare

USJP Kato M / Santamaria S – CZCN Hradecka L / Zhang S (3)



Il match deve ancora iniziare