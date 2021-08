Us Open – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 24 Agosto 2021. In campo ben 7 azzurri nel Day 1

Court 17 – Ore: 17:00

J. Wolf vs D. Istomin

R. Brantmeier vs O. Govortsova

G. Andreozzi vs M. Cressy

P. Sousa vs U. Blanch

E. Mandlik vs F. Jones

Court 5 – Ore: 17:00

A. Raina vs J. Loeb

F. Cerundolo vs T. Kwiatkowski

Y. Naito vs K. Ahn

D. Galfi vs L. Chirico

Z. Khan vs S. Stakhovsky

Court 10 – Ore: 17:00

B. Zapata Miralles vs S. Kozlov

L. Rosol vs P. Gojowczyk

U. Radwanska vs K. Zavatska

A. Hesse vs Y. Bonaventure

D. Kuzmanov vs M. Copil

Court 13 – Ore: 17:00

A. Friedsam vs A. Kiick

B. Gojo vs R. Haase

F. Di Sarra vs K. Gerlach

G. Elias vs H. Grenier

G. Minnen vs A. Lazaro Garcia

Court 4 – Ore: 17:00

K. Majchrzak vs F. Ferreira Silva

N. Parrizas Diaz vs T. Mrdeza

E. Ruse vs V. Cepede Royg

E. Ymer vs M. Janvier

M. Hontama vs M. Barthel

Court 6 – Ore: 17:00

M. Ebden vs F. Gaio

E. Perez vs L. Tsurenko

R. Jani vs L. Kung

P. Lorenzi vs J. Sousa

D. Dzumhur vs P. Polansky

Court 7 – Ore: 17:00

M. Minella vs M. Melnikova

A. Muller vs J. Lehecka

M. Marterer vs A. Collarini

R. Marino vs P. Udvardy

Court 8 – Ore: 17:00

R. Olivo vs O. Otte

F. Di Lorenzo vs N. Stevanovic

C. Stebe vs C. Ilkel

J. Domingues vs Z. Kolar

Court 9 – Ore: 17:00

M. Buzarnescu vs K. Kawa

T. Kamke vs I. Marchenko

H. Gaston vs V. Kopriva

J. Fett vs R. Masarova

Court 11 – Ore: 17:00

G. Gatto-Monticone vs J. Niemeier

S. Nagal vs J. Ficovich

F. Verdasco vs F. Mena

M. Niculescu vs M. Inglis

C. Paquet vs J. Cristian

Court 12 – Ore: 17:00

D. Petrovic vs J. Rodionov

R. Sramkova vs A. Rodionova

K. Nara vs C. Buyukakcay

K. Coppejans vs A. Molcan

R. Ramanathan vs E. Donskoy

Court 14 – Ore: 17:00

C. Lestienne vs A. Pellegrino

A. Sharma vs V. Kuzmova

R. Bemelmans vs D. Sela

R. Hogenkamp vs S. Murray Sharan

Court 15 – Ore: 17:00

L. Pattinama Kerkhove vs H. Tan

A. Schmiedlova vs T. Andrianjafitrimo

J. Varillas vs Z. Bergs

R. Zarazua vs D. Papamichail

Court 16 – Ore: 17:00

R. Marcora vs R. Cid Subervi

T. Maria vs S. Bandecchi

J. Menezes vs F. Baldi

M. Frech vs L. Arruabarrena