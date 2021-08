ITF Prerov e Vigo: I Main Draw

ITF PREROV(Cze 60k terra)

[1] Seone Mendez vs Jesika Maleckova

Monika Kilnarova vs Lara Salden

Miriam Kolodziejova vs Carolina Alves

[8] Tena Lukas vs TBD

[3] Anastasia Zakharova vs Martina Di giuseppe

Pemra Ozgen vs TBD

Anna Zaja vs TBD

[6] Alexandra Ignatik vs TBD

[7] Simona Waltert vs TBD

Daniela Vismane vs TBD

Linda Noskova vs Arianne Hartono

Sujeong Jang vs [4] Ana Sofia Sanchez

[5] Gabriela Ce vs TBD

Dominika Salkova vs Anna Siskova

Darja Vidmanova vs TBD

[2] Diane Parry vs TBD

ITF VIGO(Esp 25k cemento outdoor)

[1] Conny Perrin vs TBD

Alba Rey garcia vs Rutuja Bhosale

Angela Fita boluda vs Olivia Tjandramulia

Haruna Arakawa vs [8] Olivia Gadecki

[3] Marina Bassols ribera vs TBD

Justina Mikulskyte vs Olga Helmi

Alba Carrillo marin vs TBD

[7] Carole Monnet vs TBD

[5] Laura Pigossi vs Viktoria Morvayova

TBD vs TBD

TBD vs TBD

Celia Cervino ruiz vs [4] Yuriko Lily Miyazaki

[6] Ya-Hsuan Lee vs Eva Alvarez sande

Ekaterina Yashina vs Haruka Kaji

Olga Saez larra vs Dea Herdzelas

Anastasia Kulikova vs [2] Chihiro Muramatsu