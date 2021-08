Salsomaggiore under 18: Il resoconto della Seconda Giornata

Concluse le qualificazioni il torneo di Salsomaggiore da domani vedrà scendere in campo i protagonisti di questa 38^ edizione. Le qualificazioni hanno premiato i nostri colori . In campo maschile il 17enne di Forlì Jacopo Bilardo ha sconfitto al foto finish l’olandese Teun Rozenberg dopo una partita entusiasmante. E’ stato un po’ come vedere Davide contro Golia data la diversa stazza fisica tra i due giocatori. Bene anche il conterraneo di Bilardo ,Lorenzo Angelini che ha dominato il marchigiano Lorenzo Sciahbasi. Si qualifica anche il genovese Gianluca Cadenasso (wild card della Fit) a spese di Andrea Meduri . Tra le ragazze pronostici confermati con l’irpina Sara Milanese che ha sconfitto la palermitana Chiara Davi e con Shalom Salvi (classe 2003) di Sassuolo che ha sconfitto agevolmente Gaia Montecchi. Bene anche la numero uno delle qualificazioni Emma Rizzetto . In serata la lucchese Emma Belluomini (n°3 delle quali ) ha impiegato quasi due ore per piegare la parmense Elena Bocchi che però è entrata egualmente in tabellone come lucky loser. Domani dalle ore 9.00 gli incontri del tabellone principale. Questi gli accoppiamenti più interessanti : nel maschile Ciavarella con il n°1 del torneo il croato Mikrut e Minighini se la vedrà con il francese Inchauspe e Tammaro con lo svizzero Brunold. Nel femminile la Ferrara affronterà la slovacca Drugdova e Georgia Pedone contro Elena Bocchi.

Risultati

Turno di qualificazione

Boys : Bilardo (Ita) b Rozenberg (Ned) 3/6 6/4 10/8;Angelini (Ita) b Sciahbasi (Ita) 6/3 6/0;Cadenasso (Ita) b Meduri (Ita) 6/2 6/4;Iakubenko (Ukr) b Parenti (Ita) 7/6 (8) 6/2.

Girls : Salvi (Ita) b Montecchi (Ita) 6/0 6/1;Rizzetto (Ita) b Rossi (Ita) 6/2 7/5;Milanese (Ita) b Davi (Ita) 6/3 6/4; Belluomini (Ita) b Bocchi (Ita) 7/5 4/6 10/7.