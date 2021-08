I “toilet break” di Tsitsipas, forse è il caso di intervenire

Oltre 8 minuti. Questo il tempo sfruttato da Stefanos Tsitsipas come “Toilet Break” alle fine del set ieri notte contro Sasha Zverev. Una pausa esageratamente lunga, visto che i servizi non sono dall’altro lato dell’impianto. Un tempo senza dubbio sfruttato ad arte dal greco, per concedersi una sua pausa, per tirare il fiato, probabilmente anche per rompere il ritmo ed infastidire il rivale che lo attende (furibondo) in campo. Il video di tennistv mostra il fatto, la rabbia di Zverev e la breve discussione con l’arbitro, che dice al tedesco “sto solo applicando il regolamento”. Sasha ricorda che Stefanos non è nuovo a questo comportamento.



La realtà dei fatti dice che Tsitsipas sta sfruttando a suo vantaggio un passaggio del regolamento non chiaro, che forse anche i giudici arbitri dei tornei dovrebbero far applicare in modo più netto secondo il buon senso e nel rispetto della continuità del gioco. È un tema piccolo ma spinoso, che solo una norma perfetta e che non dia adito ad interpretazioni può risolvere. Un po’ come era fino a qualche anno fa per il tempo morto tra i punti, tanto che moltissimi tennisti (Nadal e Djokovic in particolare, ma non solo) abusavano del loro carisma visto che i giudici di sedia mai intervenivano richiamandoli ad accelerare le operazioni, andando ben oltre il tempo consentito. Finalmente, l’introduzione dell’orologio in campo (grazie agli esperimenti alle NextGen finals) ha cancellato questa situazione.

Se andiamo a leggere il “tomo” del regolamento ATP in merito alla pausa per andare alla toilette, ecco cosa recita.

“A un giocatore è permesso di lasciare il campo per un toilette break. È consentito ad ogni giocare UN toilette break per ogni match che si svolge al meglio dei 3 set, e DUE toilette break per i match al meglio dei 5 set. Il toilette break è consentito alla fine di un set e non per altri scopi (attenzione a questo, ndr). Ogni volta che il giocatore lascia il campo, questo è considerato uno dei propri toilette break, indipendentemente dal fatto che l’altro giocatore sia rimasto in campo o a sua volta sia uscito per il proprio break. Ogni toilette break sfruttato una volta che è iniziato il riscaldamento della partita è considerato il toilette break permesso, Ulteriori break possono essere autorizzati ma saranno penalizzati in accordo allo schema di Penalty Point se il giocatore non sarà pronto a riprendere il gioco nei tempi consentiti. (esempio: un tennista prima di servire dopo il cambio di campo informa l’arbitro che intende uscire per un toilette break. L’arbitro concede l’uscita, avvertendo che il gioco deve riprendere entro 90 secondi, pena incorrere in una penalità secondo lo schema dei Penalty Point)”.

Il regolamento in pratica non specifica un tempo massimo consentito per il fatidico Toilette Break. Questa è una scelta dovuta al fatto che ogni impianto ha servizi e spogliatoi allocati a diverse distanze, quindi non è possibile calcolare un tempo esatto per la sosta fisiologica. Tuttavia il regolamento in altre parti parla espressamente di gioco “continuo”, pertanto uno stop di 8 minuti per andare ad un bagno posto a due passi dal campo è oggettivamente fuori da ogni logica. È un abuso del tennista, che sfrutta una lacuna per trarne vantaggio.

Inoltre Tsitsipas ieri notte nella press conference dopo partita si è pure lagnato con il giudice di sedia dicendo: “Ho già avuto in passato problemi con questo giudice di sedia. Non era contento che mi fosse concesso un altro break per permettermi di uscire e cambiarmi i vestiti”.

Stefanos quindi ignora che uscire dal campo per il semplice cambio dei vestiti non è concesso, e francamente dopo uno stop così lungo già sfruttato, era chiaro che non gli sarebbe stato concesso; oppure doveva uscire e rientrare entro i 90 secondi prima di un suo turno di servizio. Le bordate di fischi che hanno accompagnato il rientro del greco dopo il primo stop sono il segnale evidente che anche per il pubblico questa situazione non è accettabile, ancor più in un periodo storico in cui si sta cercando di velocizzare il gioco ed accorciare i tempi morti, come è stato fatto con l’ottima introduzione dell’orologio in campo per regolare il tempo tra un punto e l’altro. La stessa ATP per bocca di Andrea Gaudenzi sta valutando attentamente misure per rendere il gioco più continuo, veloce e snello, come ridurre all’osso il riscaldamento pre partita e altro. Intervenire su questo tema del toilette break e magari anche sull’uso quantomeno scientifico del Medical time out sono esigenze non più rimandabili. Relativamente al toilette break, una idea banale potrebbe essere quella di indicare chiaramente in ogni torneo un tempo massimo consentito, vista la dislocazione dei servizi rispetto ai campi. Basterebbe stabilirlo in modo certo e comunicarlo ai giocatori all’arrivo nel torneo. Se si sgarra, scatta la penalizzazione.

Non ce ne voglia il buon Tsitsipas, ma questi comportamenti non aiutano davvero lo spettacolo e nemmeno la sua immagine…

Marco Mazzoni