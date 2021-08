WTA 250 Chicago: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Sara Errani

WTA 250 Chicago (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento

COURT 1 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

FR Clara Burel – CL Barbara Gatica

RO Ana Bogdan – US Emma Navarro

US Sophia Whittle – KR Na-Lae Han

US Maya Battle – AU Samantha Stosur

COURT 2 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

ID Aldila Sutjiadi – IT Sara Errani

BE Kimberley Zimmermann – US Hailey Baptiste

KZ Zarina Diyas – GB Eden Silva

RU Anastasia Potapova – US Quinn Gleason