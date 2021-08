Combined Cincinnati: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ashleigh Barty vs [9] Barbora Krejcikova



WTA WTA Cincinnati Barty A. Barty A. 6 6 Krejcikova B. Krejcikova B. 2 4 Vincitore: Barty A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Krejcikova B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Barty A. 15-0 30-0 4-4 → 5-4 Krejcikova B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Barty A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Barty A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Barty A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Barty A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Krejcikova B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Barty A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Barty A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Barty A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Barty A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [4] Andrey Rublev vs Benoit Paire (non prima ore: 19:00)



ATP ATP Cincinnati Rublev A. Rublev A. 0 6 1 Paire B. • Paire B. 15 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Paire B. 15-0 1-3 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Paire B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Paire B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Paire B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Paire B. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Paire B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Paire B. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. [1] Daniil Medvedev vs [7] Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

4. [12] Felix Auger-Aliassime vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Karolina Pliskova vs Paula Badosa (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP ATP Cincinnati de Minaur A. / Norrie C. de Minaur A. / Norrie C. 3 4 Granollers M. / Zeballos H. Granollers M. / Zeballos H. 6 6 Vincitore: Granollers M. / Zeballos H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Granollers M. / Zeballos H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Granollers M. / Zeballos H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Granollers M. / Zeballos H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Angelique Kerber vs [11] Petra Kvitova (non prima ore: 19:00)



WTA WTA Cincinnati Kerber A. • Kerber A. 40 5 Kvitova P. Kvitova P. 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Kerber A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 Kvitova P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Kerber A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Kvitova P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Kerber A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Kvitova P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kvitova P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

4. [10] Belinda Bencic vs [WC] Jil Teichmann (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Casper Ruud vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Tim Puetz / Michael Venus



ATP ATP Cincinnati Cabal J. / Farah R. Cabal J. / Farah R. 6 6 Puetz T. / Venus M. Puetz T. / Venus M. 4 4 Vincitore: Cabal J. / Farah R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Cabal J. / Farah R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Cabal J. / Farah R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Puetz T. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Puetz T. / Venus M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Puetz T. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Puetz T. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Cabal J. / Farah R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Puetz T. / Venus M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Cabal J. / Farah R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Puetz T. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [Alt] Marcelo Arevalo / Fabio Fognini vs [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 19:00)



ATP ATP Cincinnati Arevalo M. / Fognini F. • Arevalo M. / Fognini F. 15 5 Ram R. / Salisbury J. Ram R. / Salisbury J. 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 5-4 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Arevalo M. / Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Hubert Hurkacz / Jannik Sinner vs [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Nicole Melichar / Demi Schuurs vs Samantha Stosur / Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare