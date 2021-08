Challenger Barletta: Presentazione torneo. Ecco le wild card

Cambiano le date ma l’Open della Disfida non perde il proprio fascino”. Con queste parole il direttore tecnico Enzo Ormas ha presentato la 21esima edizione del challenger Atp di Tennis in programma sulla terra rossa del Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta da domenica 22 a domenica 29 agosto. Il torneo non si è disputato nel 2020 a causa del covid, mentre quest’anno è stato posticipato da aprile ad agosto, proprio per evitare il lockdown e permettere agli appassionati di seguire la manifestazione internazionale. “Il torneo barlettano resta il trampolino di lancio per diversi giovani talenti – continua Ormas -. Questa è la caratteristica che si è consolidata nel tempo e non a caso nell’ultima edizione del 2019, hanno partecipato nomi del calibro di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il torneo di Barletta è come un portafortuna per tutti questi giovani, una sorta di ‘Next Gen’ per tutte le promesse del tennis mondiale”.

Francesco Forti e Niccolò Nardi sono le wild card scelte dalla Fit, che si aggiungono a quella di Emiliano Maggioli scelta dall’organizzazione. Iscritti al torneo anche Flavio Cobolli (figlio d’arte) e Giulio Zepperi, che nonostante la giovane età hanno già fatto vedere grandi margini di miglioramento. Tra i giovani più interessanti da seguire a Barletta, c’è soprattutto il 19enne argentino Juan Manuel Cerundolo, attuale n. 139 del ranking mondiale. Tra i più esperti, invece, c’è lo slovacco Andrej Martin (n.118). “Con la 21esima edizione, il challenger di Barletta diventa tra i più longevi di tutta Italia – dice il presidente del Ct Simmen, Luciano Binetti -. Non volevamo perdere questo evento per il secondo anno consecutivo, e c’è voluta tutta la caparbietà di Enzo Ormas per realizzarlo, spostandolo ad agosto. Vuol dire che ci gusteremo le belle partite di tennis in queste calde serate estive. Il circolo è pronto per un appuntamento particolare, vista la situazione pandemica, ma sono sicuro che nel pieno rispetto delle norme ci sarà comunque da divertirsi”.

L’accesso al circolo tennis è gratuito, ma bisognerà esibire il green pass. Le partite si disputeranno dal primo pomeriggio fino a sera. La sfida clou del giorno, sarà disputata sul centrale in notturna e per accedervi, bisognerà ritirare l’invito gratuito al circolo: solo così si potrà contingentare l’ingresso al match che solitamente è più seguito. “Il sostegno dell’amministrazione comunale era importante – spiega il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito -. Un evento del genere è da sempre motivo si promozione turistica e sportiva per la città e l’intero territorio provinciale. Non avendo grosse risorse, abbiamo comunque destinato 7mila euro come contributo, ma ne avrebbe meritati molti di più. Mi rallegro del fatto che in questi giorni, anche grazie al torneo, le strutture ricettizie (alberghi e b&b) sono tutti sold out”.

Domenica 22 agosto partiranno le qualificazioni e poi si procederà al sorteggio del tabellone principale. Il torneo, organizzato dalla “Ad Sport”, è entrato nel circuito Decathlon Artengo Tour. “Tante gare in programma ma il torneo di Barletta non è solo agonismo – spiega Natalie Ormas, presidente di Ad Sport -. Sono previste, infatti, numerose iniziative collaterali che coinvolgeranno direttamente il pubblico presente al circolo”.