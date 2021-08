Monfils ha chiesto assistenza medica e Rublev lo ha accusato di fare finta (Video)

Andrey Rublev ha battuto Gael Monfils ed ha conquistato i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, 7-6(2), 7-6(5) il punteggio in favore del russo, ma la partita è stata segnata da momenti di tensione e anche da una grande polemica scoppiata tra i due tennisti. Ha avuto quasi una trama degna di una serie TV, come è iniziato il secondo set, con Monfils in svantaggio.

Il francese ha chiesto assistenza medica all’arbitro Nacho Forcadell e si è detto pronto ad aspettare il cambio di campo per non turbare Rublev. Beh, la verità è che il francese ha brekkato il servizio del russo poco dopo e Rublev ha accusato Monfils di aver finto. “Non si sente bene, guarda come corre. Negli ultimi sette anni, quando inizia a perdere, succede qualcosa”, ha detto al Giudice di Sedia, prima che Monfils vomitasse dietro la sua panchina.

E poi lo scambio di parole è stato fatto direttamente tra i due giocatori. “Non è niente contro di te, mi dispiace, mi dispiace molto. Ho anche detto che volevo smettere. Ma perché hai un problema?”, ha chiesto Monfils. “Negli ultimi 5 anni hai avuto il maggior numero di assistenza medica nel circuito” , ha ribattuto il russo. “E ho vomitato! O pensi che sia finta questa cosa? Sai che non voglio che questo accada, mi dispiace”, ha risposto. Alla fine della partita i due tennisti hanno avuto un lungo abbraccio.