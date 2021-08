WTA 125 Chicago: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Sara Errani (LIVE)

WTA 125 Chicago (USA) – cemento – 2° Turno

STADIUM – 11:00am at 6:00 PM (your time)

RU Anna Kalinskaya – US Claire Liu



Il match deve ancora iniziare

ES Nuria Parrizas-Diaz – US Amanda Anisimova (6)



CH CH Chicago Parrizas-Diaz N. • Parrizas-Diaz N. 0 6 0 Anisimova A. Anisimova A. 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Parrizas-Diaz N. 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

RU Varvara Gracheva (8) – AU Storm Sanders



Il match deve ancora iniziare

KZ Zarina Diyas – IT Sara Errani



Il match deve ancora iniziare

FRFR Burel C / Mladenovic K – GBUS Dart H / Dolehide C (3)



Il match deve ancora iniziare

FR Oceane Dodin – US Ann Li (3)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

IDID Gumulya B / Sutjiadi A – GBBE Murray Sharan S / Zimmermann K



Il match deve ancora iniziare

BYCH Kung L / Marozava L – DETW Barthel M / Hsieh Y-C



CH CH Chicago Kung L. / Marozava L. • Kung L. / Marozava L. 0 6 0 Barthel M. / Hsieh S. Barthel M. / Hsieh S. 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Kung L. / Marozava L. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

GEIN Gorgodze E / Raina A – CZDE Voracova R / Wachaczyk J (2)



Il match deve ancora iniziare

NLUS Christian K / Pattinama Kerkhove L (1) – BEBE Minnen G / van Uytvanck A



Il match deve ancora iniziare