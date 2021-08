Rafael Nadal potrebbe chiudere già la stagione 2021? Probabile il forfait agli Us Open

Uno dei peggiori scenari per Rafael Nadal potrebbe presto essere confermato. Il campione spagnolo è alle prese con un problema cronico al piede sinistro che, per il momento, lo ha costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. L’US Open è avvolto da grandi dubbi, con il maiorchino che difende 2000 punti del titolo vinto nel 2019. Tuttavia dalla Francia indicano un ritiro anche da Flushing Meadows e non solo.

Secondo il giornalista Rémi Bourrieres, i risultati dei test a cui Nadal si sta sottoponendo non sono affatto positivi, e lo spagnolo si sta già orientando verso un nuovo protocollo di trattamento per cercare di ridurre al minimo il dolore e poter tornare sui campi da gioco. Tuttavia, sarà presto annunciato che non gareggerà agli US Open, ed è chiaramente sul tavolo che non tornerà alla competizione nel 2021. Qualcosa che sarebbe una vera bomba e un duro colpo per le ambizioni del tennista 35enne.