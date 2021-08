Dal 22 al 29 agosto è in programma la 21esima edizione dell’Open della Disfida. Torna il torneo Challenger di Barletta

Dal 22 al 29 agosto, otto giorni di grande tennis. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, a causa della pandemia, torna il torneo Atp internazionale di tennis a Barletta (montepremi 44.830 euro). L’edizione numero 21 della manifestazione si svolgerà come sempre sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Hugo Simmen, con la presenza del pubblico che potrà accedere in maniera gratuita, munito di green pass e nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Una data insolita per gli “Open della Disfida”, posticipati in piena estate proprio perché lo scorso aprile si era ancora condizionati dal lockdown. Il sole e l’aria di mare accompagneranno la competizione che da sempre è stata il trampolino di lancio dei grandi campioni della racchetta. Nelle ultime edizioni, infatti, sui campi barlettani si sono esibiti giocatori del calibro di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Andrea Cecchinato, tre delle migliori espressioni del tennis italiano, che proprio dalla Puglia hanno cominciato il loro viaggio verso le prime posizioni della classifica mondiale. L’edizione 2021 servirà a trovare l’erede di Gianluca Mager, ultimo vincitore del torneo barlettano e primo italiano a vincere questa competizione, che nel suo palmares vanta anche il successo dell’allora 18enne Rafa Nadal.

L’organizzazione dell’evento è affidata all’associazione “Ad Sport” di Barletta, mentre sarà la “Wave productions” a curare la comunicazione e l’immagine. Anche quest’anno, la direzione tecnica sarà curata da Enzo Ormas che rinnova la sua formula vincente, puntando sui giovani talenti del momento. Confermata, infatti, la fruttuosa collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, attraverso cui sarà dato spazio ai giovani italiani che, proprio in questo periodo, hanno necessità di mettersi in mostra in vista delle qualificazioni agli Us Open americani. Quello di Barletta si presenta quindi come una sorta di “Next Gen”, dove spicca il nome del 19enne argentino Juan Manuel Cerundolo (attuale n.148). Tra i tennisti di esperienza, invece, nella entry list c’è da rimarcare il nome dello slovacco Andrej Martin (attuale n.118) e il portoghese Gastao Elias (attuale n.239 ma cinque anni fa anche n.57). Tra gli italiani ci saranno le partecipazioni di Matteo Viola, Riccardo Bonadio e Andrea Arnaboldi. L’organizzazione ha anche lasciato piena scelta alla Fit per due wild card.

Giovedì 19 agosto, con inizio alle ore 18, è prevista la conferenza stampa di presentazione al Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta, con il presidente Nicola Binetti a fare gli onori di casa e con Enzo Ormas a spiegare i dettagli e le sorprese della manifestazione. Non mancheranno i rappresentanti delle istituzioni locali e della federazione tennistica.

Md torneo di Barletta

Andrej Martin 118

Juan Manuel Cerundolo 148

Jay Clarke 219

Gastao Elias 239

Joao Domingues 243

Jesper De Jong 254

Tim Van Rijthoven 256

Jack Draper 258

Carlos Gimeno Valero 260

Facundo Mena 262

Matteo Viola 263

Riccardo Bonadio 269

Malek Jaziri 270

Pedja Krstin 271

Pedro Cachin 273

Pavel Kotov 276

Chun-hsin Tseng 277

Thiago Agustin Tirante 280

Dominic Stricker 286

Roberto Quiroz 290

Timofey Skatov 291

Andrea Arnaboldi 296

(List frozen) –

(WC)

(WC)

(WC)

(SE)

(SE)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

Alternates

1 Nicolas Mejia 297

2 Giulio Zeppieri 305

3 Jelle Sels 308

4 Stefan Kozlov 309

5 Orlando Luz 311

6 Flavio Cobolli 315

7 Pedro Sakamoto 324

8 Jeroen Vanneste 333 (PR)

9 Raul Brancaccio 338

10 Viktor Durasovic 343

11 Julian Ocleppo 350 (PR)

12 Kaichi Uchida 351

13 Aziz Dougaz 352

14 Matteo Donati 353 (PR)

15 Lucas Catarina 355

16 Petros Chrysochos 357

17 Jeremy Jahn 357 (PR)

18 Yu Hsiou Hsu 358

19 Stefano Napolitano 359

20 Alexander Shevchenko 360

Qualificazioni

Giulio Zeppieri 293

Jelle Sels 308

Flavio Cobolli 314

Pedro Sakamoto 323

Raul Brancaccio 337

Aziz Dougaz 351

Lucas Catarina 356

Petros Chrysochos 358

Julian Ocleppo 370

Matteo Donati 353 (pr)

Alternates

1 Francesco Forti 352

2 Andrea Vavassori 376

3 Nicolas Alvarez 371

4 Alessandro Bega 380

5 Skander Mansouri 384

6 Vladyslav Orlov 379

7 Alvaro Lopez San Martin 396

8 Benjamin Hassan 406

9 Ergi Kirkin 385

10 Ivan Nedelko 400

11 Facundo Diaz Acosta 405

12 Aleksandar Kovacevic 415

13 Johan Nikles 413

14 Christopher Heyman 428

15 Aidan McHugh 414

16 Luca Vanni 416

17 Edan Leshem 418

18 Alexis Galarneau 419

19 Gonzalo Villanueva 426

20 Artem Dubrivnyy 427