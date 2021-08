Reilly Opelka batte Nick Kyrgios a Toronto. Piccola polemica di Nick nel tiebreak del secondo set (Video)

Reilly Opelka, numero 32 del ranking mondiale, ha conquistato questa notte il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Toronto, Canada.

L’americano di 2,11 metri ha sconfitto l’australiano Nick Kyrgios per 4-6, 7-6(4), 6-4 in due ore in un match segnato da una polemica tra Kyrgios e l’arbitro Aurélie Tourte, relativa a un possibile tocco di Opelka sulla rete nel tiebreak del secondo set, 4-4 pari. Il replay mostra che Kyrgios non aveva affatto ragione. L’australiano, attualmente classificato 80° nella classifica ATP, continua ad affondare nella classifica mondiale.

Questa è stata la prima volta nel 2021 che Opelka ha girato la partita da un set sotto e ha vinto al terzo (o quinto) set.