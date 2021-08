Masters 1000 Toronto: Fabio Fognini vince in rimonta contro Struff. Ora Rublev al secondo turno

Fabio Fognini approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Toronto.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.37 del ranking, ha battuto in rimonta per 67(2) 62 64, dopo quasi due ore e mezza di lotta, il tedesco Jan-Lennard Struff, n.46 ATP, indossando polsini e fascia arcobaleno dopo le frasi omofobe (peraltro rivolte a se stesso) scappategli nella sfida contro Medvedev alle Olimpiadi.

Da segnalare che nel terzo game del terzo set un paio di errori di diritto sono costati il break al ligure con il tedesco che ha confermato il vantaggio salendo sul 3-1.

el settimo gioco Struff si è salvato da 0-40 grazie soprattutto al servizio che gli ha permesso di annullare anche la quarta opportunità per il contro-break (ace): la quinta l’ha sprecata Fabio sotterrando in rete il rovescio ma sulla sesta è arrivato il doppio fallo del tedesco con l’azzurro che impattava sul 4 pari.

Fognini ha raschiato il fondo del barile per trovare le ultime energie residue e con il quarto game di fila – e qualche doppio fallo di Struff – ha staccato il pass per il secondo turno (6-4). Dopo la vittoria ha Scritto sull’obiettivo della telecamera “Ciao mamma, TVB” con un cuore, tutto per Flavia Pennetta.

Al secondo turno sfiderà il russo Andrey Rublev, n.7 del ranking e 4 del seeding.

ATP ATP Toronto Struff J. Struff J. 7 2 4 Fognini F. Fognini F. 6 6 6 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Struff J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Struff J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Struff J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Struff J. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Struff J. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Struff J. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Struff J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Struff J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 30-30 4-4 → 4-5 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Struff J. 0-15 30-15 30-30 3-3 → 4-3 Fognini F. 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Struff J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Struff J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

9 Aces 69 Double Faults 1154% (49/91) 1st Serve 50% (55/111)78% (38/49) 1st Serve Points Won 67% (37/55)33% (14/42) 2nd Serve Points Won 55% (31/56)50% (6/12) Break Points Saved 77% (10/13)15 Service Games Played 1533% (18/55) 1st Serve Return Points Won 22% (11/49)45% (25/56) 2nd Serve Return Points Won 67% (28/42)23% (3/13) Break Points Converted 50% (6/12)15 Return Games Played 1557% (52/91) Service Points Won 61% (68/111)39% (43/111) Return Points Won 43% (39/91)47% (95/202) Total Points Won 53% (107/202)