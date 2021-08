Masters 1000 Toronto: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via. Jannik Sinner nel lato di Daniil Medvedev. Possibile incontro agli ottavi di finale

Masters 1000 Toronto (Canada) – Tabellone Principale – cemento . Parte Alta

(1) Medvedev, Daniilvs ByeEvans, Danielvs Bublik, AlexanderQualifier vs Fritz, Taylor

(12) de Minaur, Alex vs Bye

(WC) Brooksby, Jenson vs Basilashvili, Nikoloz

Kecmanovic, Miomir vs (PR) Nishikori, Kei

Bye vs (7) Hurkacz, Hubert

(4) Rublev, Andrey vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Fognini, Fabio

Isner, John vs Davidovich Fokina, Alejandro

Bye vs (13) Garin, Cristian

(11) Monfils, Gael vs Bye

Millman, John vs Qualifier

Qualifier vs Korda, Sebastian

Bye vs (5) Shapovalov, Denis

Masters 1000 Toronto (Canada) – Tabellone Principale – cemento . Parte Bassa

(6) Ruud, Casper vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Cilic, Marin

Lajovic, Dusan vs Qualifier

Bye vs (9) Auger-Aliassime, Felix

(15) Karatsev, Aslan vs Bye

Norrie, Cameron vs Khachanov, Karen

Sonego, Lorenzo vs Humbert, Ugo

Bye vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(8) Schwartzman, Diego vs Bye

Paire, Benoit vs (SE) McDonald, Mackenzie

(WC) Pospisil, Vasek vs Qualifier

Bye vs (10) Bautista Agut, Roberto

(14) Dimitrov, Grigor vs Bye

(WC) Kyrgios, Nick vs Opelka, Reilly

Harris, Lloyd vs Qualifier

Bye vs (2) Nadal, Rafael