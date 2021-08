Lunedì Tsitsipas diventerà n.3 del mondo a 22 anni e 362 giorni. Chi sono stati i più giovani a riuscirci?

Nuovo best ranking per il greco, n.3 da lunedì

Lunedì prossimo il ranking ATP (ancora “guastato” degli aggiustamenti per la pandemia) avrà un cambiamento sostanziale. Stefanos Tsitispas, a coronamento di una stagione molto buona, sorpasserà Rafa Nadal, scalzandolo dalla 3a posizione del ranking. Sarà la prima volta per il greco tra i migliori 3 tennisti al mondo. Si ripresenta quindi la situazione del 10 luglio 2017, quando solo uno dei “big 3” del tennis attuale era nella top3 del ranking, in quel caso fu Nadal (n.2, dietro a Murray e prima di Wawrinka).

Stefanos tocca questo prestigioso piazzamento a 22 anni e 362 giorni, come riporta l’ottimo account TennisMyLife. Chi sono stati i più giovani a toccare il n.3 della classifica (da quando è tenuta al computer, ovviamente)? Ecco le prime posizioni

1 – Andre Agassi – 18 anni e 192 giorni (7/11/1988)

2 – Bjorn Borg – 18 anni e 199 giorni (23/12/1974)

2 – Boris Becker – 18 anni e 199 giorni (9/6/1986)

4- Rafael Nadal – 19 anni e 3 giorni (6/6/2005)

5 – Mats Wilander – 19 anni e 181 giorni (20/2/1984)

6 – John McEnroe – 20 anni e 44 giorni (2/4/1079)

7 – Novak Djokovic – 20 anni e 48 giorni (9/7/2007)

8 – Pete Sampras – 20 anni 196 giorni (24/2/1992)

9 – Lleyton Hewitt – 20 anni e 197 giorni (10/9/2001)

10 – Alexander Zverev – 20 anni e 199 giorni (6/11/2017)

Seguono Safin, Edberg, Roddick, Courier, Connors, Lendl, e Roger Federer, che toccò il n.3 a 21 anni e 332 giorni, non fu infatti eccezionalmente precoce lo svizzero nello spiccare il volo verso l’Olimpo del tennis.

Marco Mazzoni