Nishikori: “Sto ritrovando il miglior feeling con la palla”

Dopo la sorprendente sconfitta di Rafa Nadal, il torneo ATP 500 di Washington è adesso molto aperto. Jannik Sinner è la testa di serie più alta rimasta in gara (5), seguito da Millman (11) e Harris (14), davvero in gran forma il gigante sudafricano. Sta giocando molto bene il 20enne americano Jenson Brooksby, atteso oggi ad un test piuttosto duro contro il “tosto” Aussie Millman.

Zitto zitto, sta procedendo nel torneo Kei Nishikori, nipponico ex n.4 del mondo e finalista a US Open. Una carriera martoriata dagli infortuni la sua, per colpa di un fisico fragile, con una cilindrata non sufficiente a sostenere un talento tecnico importantissimo. Dopo mille stop, Kei sta ritrovando un buon tennis e soprattutto quella fiducia che gli è mancata per troppo tempo.

Ne ha parlato lui stesso, in una breve dichiarazione in quel di Washington. “La scorsa settimana in Giappone ho sentito un cambiamento, era molto tempo che non mi sentivo così bene. Le mie sensazioni in campo sono di nuovo piacevoli, sono di nuovo aggressivo, finalmente inizio a sentire la palla come piace a me. È un feeling complessivo, che include l’aspetto tecnico, fisico e mentale. Purtroppo i tanti problemi che mi hanno costretto a fermarmi tante volte mi hanno ostacolato, n0n è facile rimettere insieme i pezzi del tuo gioco quando non hai modo di giocare con continuità o hai qualche fastidio. Ora mi sento ok, non vedo l’ora di combattere contro i top 10 dopo questi ultimi due anni, per me molto difficili. È la prima volta che mi sento in forma da quando sono tornato dall’infortunio al polso, sono felice di giocare così”.

Nishikori in carriera difficilmente si è sbilanciato sulle sue condizioni, quindi queste parole – di vero sollievo – indicano che si sente davvero bene. Stanotte affronterà (all’1.oo ora italiana) proprio il giustiziere di Nadal, Lloyd Harris. Secondo molti Kei è diventato il vero favorito per il titolo. Nishikori non vince un torneo da Brisbane 2019, quindi da due anni e mezzo; in totale ne ha vinti 12, soprattutto nel periodo 2014-15, quando ha toccato il suo apice.

Marco Mazzoni