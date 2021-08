Jannik Sinner parla dopo l’approdo ai quarti di Washington: “ho cercato di attenermi al mio piano di gioco” (Video)

Jannik Sinner : “Ovviamente è stata una partita difficile, perché non ci siamo mai allenati insieme. Non abbiamo mai giocato [un singolare], quindi era un po’ nuovo per entrambi. Abbiamo uno stile di gioco molto simile, quindi ho cercato di attenermi al mio piano di gioco, cercando di servire bene nei momenti importanti, cercando di avere un buon equilibrio in campo.

Credo di aver giocato bene entrambi i tie-break, facendo le cose giuste nei momenti importanti.

Molte persone dicono che è un periodo negativo; è vero, ho perso un paio di partite che potevo e forse dovevo vincere, ma ho sempre dato il massimo. Magari ho commesso degli errori, ma a livello mentale sono sempre lo stesso Sinner.”

“Mi è piaciuto il fatto che nonostante i problemi fisici Korda è sempre rimasto lì, non ha speso troppe energie mentali. Mentalmente è molto forte, ha una gran famiglia di sportivi dietro e questo aiuta: suo papà era tennista, sua mamma è molto sportiva, le sue due sorelle giocano a golf ad alto livello.

Tutti pensano che sia facile chiudere gli incontri, ma non è così facile chiudere le partite. C’è un po’ di pressione e bisogna gestirla al meglio”.