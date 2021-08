WTA 250 Cluj-Napoca: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – Quarti di Finale

CENTER COURT – 12:00pm at 11:00 AM (your time)

EG Mayar Sherif – SK Kristina Kucova (8)



Il match deve ancora iniziare

RUDE Panova A / Wachaczyk J – RORO Bogdan A / Cristian J A (WC)



WTA WTA Cluj Napoca Panova A. / Wachaczyk J. • Panova A. / Wachaczyk J. 0 7 3 Bogdan A. / Cristian J. Bogdan A. / Cristian J. 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Panova A. / Wachaczyk J. 3-1 Bogdan A. / Cristian J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Bogdan A. / Cristian J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Bogdan A. / Cristian J. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Bogdan A. / Cristian J. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Bogdan A. / Cristian J. 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Bogdan A. / Cristian J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Bogdan A. / Cristian J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bogdan A. / Cristian J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CZ Kristyna Pliskova – RO Mihaela Buzarnescu



SK Anna-Karolina Schmiedlova – RS Aleksandra Krunic (Q)



AU Seone Mendez (Q) – DE Andrea Petkovic (2)



Semifinal · Women’s DoublesNOHU Bondar A / Eikeri U – PLEG Piter K / Sherif M