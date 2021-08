WTA 250 Cluj-Napoca: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – 2° Turno

CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)

EG Mayar Sherif – PH Alexandra Eala



Il match deve ancora iniziare

RO Irina Maria Bara – SK Kristina Kucova (8)



Il match deve ancora iniziare

ES Lara Arruabarrena – RO Mihaela Buzarnescu



Il match deve ancora iniziare

RUDE Panova A / Wachaczyk J – RORO Bogdan A / Cristian J A (WC)



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)

CZ Kristyna Pliskova – PL Katarzyna Kawa



Il match deve ancora iniziare

NOHU Bondar A / Eikeri U – RORO Simion O G / Talaba G



Il match deve ancora iniziare

CZPL Kawa K / Voracova R – PLEG Piter K / Sherif M



Il match deve ancora iniziare

RURU Fomina A / Yashina E – RUSI Dzalamidze N / Juvan K



Il match deve ancora iniziare