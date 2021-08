L’ATP conferma: Sparkasse Challenger a Ortisei dal 6 al 14 novembre – Sarà la dodicesima edizione. Non ci sara Sinner

Anche nel 2021 a Ortisei in Val Gardena si disputerà il più importante torneo di tennis in Alto Adige. È arrivata in questi giorni l’ufficialità da parte dell’ATP che lo Sparkasse Challenger Val Gardena si svolgerà dal 6 al 14 novembre. “Abbiamo ipotizzato di organizzare il nostro torneo nella prima settimana di novembre, ma ora siamo tornati alla seconda settimana. Avremo come sempre un challenger categoria 80 (montepremi di 44.820 Euro) con un tabellone da 32 giocatori nel main draw e 16 nelle qualificazioni, che partiranno sabato 6 novembre”, conferma Ellis Kasslatter, presidente del comitato organizzativo. La finale è prevista per domenica 14 novembre.

Ovviamente non sarà presente Jannik Sinner, vincitore del torneo 2019 visto laconcomitanza con i Next Gen Finals di Milano, che si svolgeranno dal 9 al 13novembre, dove Sinner cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2019.

“Siamo fiduciosi di avere spettatori sugli spalti e di potere organizzare il torneoin sicurezza seguendo i protocolli Covid dell’ATP in collaborazione con l’aziendasanitaria dell’Alto Adige. Dobbiamo dire ovviamente anche grazie a tutti i nostrisponsor, che ci permettono di portare il grande tennis in Alto Adige in questitempi di pandemia”

Ricordiamo che il challenger gardenese si disputa dal 2010 e arriverà alla suadodicesima edizione con Andreas Seppi l’unico giocatore ad avere vinto il suotorneo di casa per due volte (nel 2013 e nel 2014 oltre alla finale del 2012). Sinner ha trionfato nel 2019. Nel 2020 la vittoria è andata al bielorusso Ilya Ivashka, attualmente numero 65 al mondo, che in semifinale aveva battuto AslanKaratsev poi finalista a sorpresa all’Australian Open.

Il challenger sarà solo l’inizio di un mese di grande tennis in Val Gardena. A solisei giorni dalla finale maschile partirà sempre a Ortisei il torneo Raiffeisen ITFfemminile (15.000 dollari) in programma dal 20 al 27 novembre per la settimavolta dal 2015. Nel giorno della finale (sabato 27 novembre) avranno inizio lequalificazioni per il secondo torneo ITF femminile a Selva, che si giocherà fino asabato 4 dicembre e sarà dotato di un montepremi di 25.000 dollari. Nondimenticando che nella settimana dal 23 al 30 ottobre si disputerà sempre a Selva anche un 15.000 dollari maschile.