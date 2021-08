ATP 500 Washington: I risultati del Day 1. Andreas Seppi accede al secondo turno

Buona la prima per Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 500 di Washington.

Nella serata italiana il 37enne di Caldaro, n.88 del ranking, ha battuto in rimonta per 36 75 63, dopo oltre due ore di lotta, il giapponese Yasutaka Uchiyama, n.123 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.

Nel terzo e decisivo set Seppi ha provato a stringere i tempi strappando la battuta ad Uchiyama nel quarto gioco (3-1) ma in quello successivo ha sotterrato il diritto in rete rimettendo in corsa il suo avversario e poi lo ha riagguantato (3-3). Nell’ottavo game il giapponese si è ritrovato di nuovo sotto 0-40, ha salvato le prime due palle-break ma la terza gli è stata fatale (5-3).

Sul 5 a 3 Seppi teneva la battuta e chiudeva la partita per 6 a 3.

Al secondo turno Seppi troverà il canadese Felix Auger-Aliassime, n.15 ATP e secondo favorito del tabellone.

