WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Lucrezia Stefanini sconfitta al turno decisivo Quali

WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – TD Quali – 1° Turno Md

CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)

SI Kaja Juvan (6) – RU Marina Melnikova



WTA WTA Cluj Napoca Juvan K. Juvan K. 6 6 Melnikova M. Melnikova M. 1 1 Vincitore: Juvan K.

RO Evelyne Christelle Atticia Tiron (WC) – ES Lara Arruabarrena



WTA WTA Cluj Napoca Tiron E. Tiron E. 0 0 Arruabarrena L. Arruabarrena L. 6 6 Vincitore: Arruabarrena L.

RO Briana Szabo (WC) – PL Katarzyna Kawa



RO Elena-Gabriela Ruse (5) – UA Lesia Tsurenko



WTA WTA Cluj Napoca Ruse E. Ruse E. 3 3 Tsurenko L. Tsurenko L. 6 6 Vincitore: Tsurenko L.

COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)

HR Jana Fett – RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu



WTA WTA Cluj Napoca Fett J. Fett J. 6 6 Popa Teiusanu V. Popa Teiusanu V. 2 1 Vincitore: Fett J.

RO Gabriela Talaba – RO Alexandra Dulgheru



WTA WTA Cluj Napoca Talaba G. Talaba G. 6 4 4 Dulgheru A. Dulgheru A. 4 6 6 Vincitore: Dulgheru A.

RS Aleksandra Krunic – RO Miriam Bianca Bulgaru



WTA WTA Cluj Napoca Krunic A. Krunic A. 6 6 Bulgaru M. Bulgaru M. 1 2 Vincitore: Krunic A.

RORO Bogdan A / Cristian J A (WC) – RORO Bara I M / Buzarnescu M



RORO Simion O G / Talaba G – GESK Kalashnikova O / Mihalikova T (4)



COURT 3 – 11:00am at 10:00 AM (your time)

HU Panna Udvardy – MX Ana Sofia Sanchez



WTA WTA Cluj Napoca Udvardy P. Udvardy P. 6 4 6 Sanchez A. Sanchez A. 2 6 4 Vincitore: Udvardy P.

AR Paula Ormaechea – Lucrezia Stefanini



WTA WTA Cluj Napoca Ormaechea P. Ormaechea P. 4 7 6 Stefanini L. Stefanini L. 6 6 4 Vincitore: Ormaechea P.

AU Seone Mendez – RO Irina Fetecau