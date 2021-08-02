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WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Lucrezia Stefanini sconfitta al turno decisivo Quali

02/08/2021 20:30 1 commento
Lucrezia Stefanini nella foto
Lucrezia Stefanini nella foto

ROU WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – TD Quali – 1° Turno Md

CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)
SI Kaja Juvan (6) – RU Marina Melnikova

WTA WTA Cluj Napoca
Juvan K.
6
6
Melnikova M.
1
1
Vincitore: Juvan K.
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RO Evelyne Christelle Atticia Tiron (WC) – ES Lara Arruabarrena

WTA WTA Cluj Napoca
Tiron E.
0
0
Arruabarrena L.
6
6
Vincitore: Arruabarrena L.
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RO Briana Szabo (WC) – PL Katarzyna Kawa

WTA WTA Cluj Napoca
Szabo B.
Kawa K.
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RO Elena-Gabriela Ruse (5) – UA Lesia Tsurenko

WTA WTA Cluj Napoca
Ruse E.
3
3
Tsurenko L.
6
6
Vincitore: Tsurenko L.
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COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HR Jana Fett – RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu

WTA WTA Cluj Napoca
Fett J.
6
6
Popa Teiusanu V.
2
1
Vincitore: Fett J.
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RO Gabriela Talaba – RO Alexandra Dulgheru

WTA WTA Cluj Napoca
Talaba G.
6
4
4
Dulgheru A.
4
6
6
Vincitore: Dulgheru A.
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RS Aleksandra Krunic – RO Miriam Bianca Bulgaru

WTA WTA Cluj Napoca
Krunic A.
6
6
Bulgaru M.
1
2
Vincitore: Krunic A.
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RORO Bogdan A / Cristian J A (WC) – RORO Bara I M / Buzarnescu M

Il match deve ancora iniziare

RORO Simion O G / Talaba G – GESK Kalashnikova O / Mihalikova T (4)

Il match deve ancora iniziare


COURT 3 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HU Panna Udvardy – MX Ana Sofia Sanchez

WTA WTA Cluj Napoca
Udvardy P.
6
4
6
Sanchez A.
2
6
4
Vincitore: Udvardy P.
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AR Paula Ormaechea – ITA Lucrezia Stefanini

WTA WTA Cluj Napoca
Ormaechea P.
4
7
6
Stefanini L.
6
6
4
Vincitore: Ormaechea P.
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AU Seone Mendez – RO Irina Fetecau

WTA WTA Cluj Napoca
Mendez S.
0
2
Fetecau I.
0
4
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1 commento

Mithra 02-08-2021 17:43

Stefanini x ora sta lottando alla pari (anzi è pure avanti nel punteggio) contro la più quotata argentina ex n.59 Wta ed attualmente attorno alla 200a posizione del ranking.

 1
Replica | Quota | 2
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+1: Napol ti amo, Vasco90