WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Lucrezia Stefanini sconfitta al turno decisivo Quali

Lucrezia Stefanini nella foto
WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – TD Quali – 1° Turno Md
CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)
SI Kaja Juvan (6) – RU Marina Melnikova
WTA WTA Cluj Napoca
Juvan K.
6
6
Melnikova M.
1
1
Vincitore: Juvan K.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Melnikova M.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Juvan K.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Melnikova M.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Juvan K.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Melnikova M.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Melnikova M.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juvan K.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Juvan K.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Melnikova M.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Juvan K.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
RO Evelyne Christelle Atticia Tiron (WC) – ES Lara Arruabarrena
WTA WTA Cluj Napoca
Tiron E.
0
0
Arruabarrena L.
6
6
Vincitore: Arruabarrena L.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arruabarrena L.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Tiron E.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Arruabarrena L.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Tiron E.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Arruabarrena L.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arruabarrena L.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Tiron E.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Arruabarrena L.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Tiron E.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tiron E.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
RO Briana Szabo (WC) – PL Katarzyna Kawa
WTA WTA Cluj Napoca
Szabo B.
Kawa K.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
RO Elena-Gabriela Ruse (5) – UA Lesia Tsurenko
WTA WTA Cluj Napoca
Ruse E.
3
3
Tsurenko L.
6
6
Vincitore: Tsurenko L.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tsurenko L.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Tsurenko L.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Ruse E.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tsurenko L.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Ruse E.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tsurenko L.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Ruse E.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Ruse E.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Tsurenko L.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Ruse E.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Ruse E.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Tsurenko L.
0-15
0-30
15-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HR Jana Fett – RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu
WTA WTA Cluj Napoca
Fett J.
6
6
Popa Teiusanu V.
2
1
Vincitore: Fett J.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
RO Gabriela Talaba – RO Alexandra Dulgheru
WTA WTA Cluj Napoca
Talaba G.
6
4
4
Dulgheru A.
4
6
6
Vincitore: Dulgheru A.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
RS Aleksandra Krunic – RO Miriam Bianca Bulgaru
WTA WTA Cluj Napoca
Krunic A.
6
6
Bulgaru M.
1
2
Vincitore: Krunic A.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
RORO Bogdan A / Cristian J A (WC) – RORO Bara I M / Buzarnescu M
Il match deve ancora iniziare
RORO Simion O G / Talaba G – GESK Kalashnikova O / Mihalikova T (4)
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HU Panna Udvardy – MX Ana Sofia Sanchez
WTA WTA Cluj Napoca
Udvardy P.
6
4
6
Sanchez A.
2
6
4
Vincitore: Udvardy P.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
AR Paula Ormaechea – Lucrezia Stefanini
WTA WTA Cluj Napoca
Ormaechea P.
4
7
6
Stefanini L.
6
6
4
Vincitore: Ormaechea P.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
AU Seone Mendez – RO Irina Fetecau
WTA WTA Cluj Napoca
Mendez S.
0
2
Fetecau I.
0
4
1 commento
Stefanini x ora sta lottando alla pari (anzi è pure avanti nel punteggio) contro la più quotata argentina ex n.59 Wta ed attualmente attorno alla 200a posizione del ranking.