Il padre di Djokovic ha cercato di convincere il figlio a non andare alle Olimpiadi

I giochi olimpici si sono rivelati totalmente un disastro per Novak Djokovic. Il numero uno del mondo è arrivato a Tokyo con la chiara ambizione di mantenere vivo il suo sogno di Golden Slam, così come inseguire una medaglia per il suo paese. Tuttavia, il serbo ha lasciato il Giappone a mani vuote, perdendo la medaglia di bronzo nel singolare maschile, mentre ha dato forfait nel doppio misto per ottenere la medaglia di Bronzo.

Ora si scopre che, Srdjan Djokovic, il padre (sempre controverso) di Nole, aveva cercato di convincere suo figlio a non andare alle Olimpiadi.

“Novak, se la mia opinione significa qualcosa per te, non penso affatto che dovresti andare a Tokyo. È un viaggio lungo, un’altra zona, dovrai passare di nuovo attraverso una quarantena. Credo semplicemente che si dovrebbe dire no a un’Olimpiade senza spettatori. Papà ti ama”, ha scritto Srdjan in un messaggio rivelato da ‘Mondo’ Serbi.

Novak Djokovic lo ha ringraziato per il consiglio ma ha rifiutato l’idea. “Certo che la tua opinione significa molto per me, papà. Volevo prendermi tre o quattro giorni di riposo per vedere come stava il corpo. Mi riprendo sempre velocemente, quindi non ha molta importanza. Il senso della patria è molto forte nel mio cuore e nella mia testa, papà. Tu mi conosci. Quando si tratta della Serbia, piango e la schiena non mi fa più male”.

Quello che è certo è che Nole ha lasciato Tokyo con un infortunio alla spalla e dubitando addirittura sulla prossima presenza agli US Open.