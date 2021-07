ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: I risultati con il dettaglio delle Finali e Semifinali. Sinner in finale nel doppio

Prima finale nel circuito ATP in doppio per Jannik Sinner.

Il 19enne di Sesto Pusteria – rientrato nel circuito ad un mese esatto dalla sconfitta contro l’ungherese Fucsovics al primo turno di Wimbledon, ma uscito di scena al secondo turno in singolare nel torneo ATP 250 di Atlanta, ha raggiunto l’ultimo atto in coppia con lo statunitense Reilly Opelka, n.109 della classifica di specialità (l’altoatesino è n.284).

Sinner e Opelka hanno sconfitto in semifinale Marcelo Arevalo- Miguel Angel Reyes-Varela, per 63 64.

Nella parte alta del tabellone sono in semifinale infatti i due australiani Alexei Popyrin e Matt Reid e lo yankee Steve Johnson e l’aussie Jordan Thompson, che si affrontano appunto nella notte italiana.

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – Finali, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. [WC] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [3] Roman Jebavy / Matwe Middelkoop



2. [1] Casper Ruud vs Pedro Martinez (non prima ore: 16:30)



ATP 250 Atlanta (USA) – Semifinali, cemento

1. Marcelo Arevalo/ Miguel Angel Reyes-Varelavs Reilly Opelka/ Jannik Sinner

2. [WC] Nick Kyrgios / Jack Sock vs Steve Johnson / Jordan Thompson (non prima ore: 19:30)



3. [SE] Brandon Nakashima vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 21:00)



4. [5] Taylor Fritz vs [6] John Isner (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Alexei Popyrin / Matt Reid vs Steve Johnson / Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare