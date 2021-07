ATP 500 Washington: Il Tabellone Principale. Presenti Sinner e Seppi

Questo il tabellone principale del torneo ATP 500 di Washington ($2,046,340, ceemnto) in programma la prossima settimana.

Parte Alta

(1/WC) Nadal, Rafael vs Bye

(WC) Sock, Jack vs Nishioka, Yoshihito

Sandgren, Tennys vs Duckworth, James

Bye vs (14) Harris, Lloyd

(9) Bublik, Alexander vs Bye

Nishikori, Kei vs Querrey, Sam

Giron, Marcos vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (7) Norrie, Cameron

(4) Dimitrov, Grigor vs Bye

Gerasimov, Egor vs Ivashka, Ilya

McDonald, Mackenzie vs Kyrgios, Nick

Bye vs (13) Paire, Benoit

(10) Fritz, Taylor vs Bye

Kudla, Denis vs (WC) Lopez, Feliciano

(WC) Nakashima, Brandon vs Popyrin, Alexei

Bye vs (6) Evans, Daniel

Qualifier/Special Exempt vs Ruusuvuori, EmilQualifier/Special Exempt vs Pospisil, VasekBye vs (12) Korda, Sebastian

(15) Kecmanovic, Miomir vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Berankis, Ricardas

Johnson, Steve vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (3) de Minaur, Alex

(8) Opelka, Reilly vs Bye

Paul, Tommy vs Galan, Daniel Elahi

Qualifier/Special Exempt vs Thompson, Jordan

Bye vs (11) Millman, John

(16) Tiafoe, Frances vs Bye

Anderson, Kevin vs (WC) Brooksby, Jenson

Qualifier/Special Exempt vs Seppi, Andreas

Bye vs (2) Auger-Aliassime, Felix