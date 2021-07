Rafa Nadal si allena sui campi di Washington (Video)

Rafa in da house… Il 20 volte campione Slam, dopo la dolorosissima sconfitta patita in semifinale a Roland Garros, tornerà in gara la prossima settimana all’ATP 500 di Washington. Sul web erano girate nei giorni scorsi dei rumors secondo cui Rafa aveva qualche dubbio sul volare questa settimana nella capitale USA per iniziare la campagna verso US Open, suo grande obiettivo di questa estate dopo la rinuncia a Wimbledon.

Voci totalmente infondate, Rafa è sbarcato regolarmente a Washington e nel video lo vediamo già impegnato nell’assaggiare campi e palle.

Nadal ancora non ha parlato con la stampa. L’ha fatto invece Francis Roig, parte del suo team, che ha dichiarato: “Rafa ha trascorso un bel periodo di tempo senza giocare partite ufficiali, quindi non sarà in ritorno facile, però si sta allenando molto duramente sul piano fisico. Credo che abbia tutte le possibilità di sconfiggere Djokovic a US Open”.

In attesa del suo primo match sul cemento (aspetterà in vincente di Sock – Nishioka), ecco i primi colpi di Nadal in America.

Marco Mazzoni