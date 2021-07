Giochi Olimpici Tokyo 2020: I risultati completi del Day 7. Storico Bronzo per Michael Venus e Michael Daniell. Nel doppio oro e argento per la Croazia

Michael Venus e Michael Daniell sono diventati eroi nazionali per un paese come la Nuova Zelanda che ha poca tradizione tennistica e vede i suoi due grandi esponenti raggiungere un successo senza precedenti, con il bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Specialisti consumati del doppio, sono riusciti ad imporsi nella finale per il Bronzo sulduo americano formato da Tennys Sandgren e Austin Krajicek , in un match risolto da piccoli dettagli e anche per la migliore gestione emotiva nei momenti decisivi del duo neozelandese. Il duo delle Nuova Zelanda si è imposto per 7-6 (3) 6-2.

Che per la Croazia sarebbero arrivato un oro e un argento lo si sapeva già dopo l’esito delle semifinali. I più forti, i numeri uno del mondo, i dominatori della stagione: Nikola Mektic e Mate Pavic hanno vinto l’oro Olimpico.

In finale sul Centrale dell’Ariake Tennis Park si sono imposti per 64 36 10-6, in un’ora e 36 minuti di partita, nel derby contro Marin Cilic e Ivan Dodig.

Torneo Olimpico – Semifinali



08:00 italiane Ariake Tennis Park Centre Court

ROC KHACHANOV Karen – ESP CARRENO BUSTA Pablo



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Khachanov K. Khachanov K. 6 6 Carreno Busta P. Carreno Busta P. 3 3 Vincitore: Khachanov K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Carreno Busta P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Khachanov K. 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Khachanov K. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Carreno Busta P. 40-15 2-1 → 2-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Carreno Busta P. 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

SRB DJOKOVIC Novak – GER ZVEREV Alexander



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Djokovic N. Djokovic N. 6 3 1 Zverev A. Zverev A. 1 6 6 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Djokovic N. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Zverev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Zverev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Djokovic N. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Zverev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Djokovic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Djokovic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Djokovic N. 0-15 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CRO Mektic / Pavic – CRO Cilic / Dodig



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 6 3 10 Cilic M. / Dodig I. Cilic M. / Dodig I. 4 6 6 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Mektic N. / Pavic M. 1-0 1-1 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 7-2 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Cilic M. / Dodig I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 Cilic M. / Dodig I. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cilic M. / Dodig I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Cilic M. / Dodig I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Cilic M. / Dodig I. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

08:00 italiane Ariake Tennis Park Court 1

USA Krajicek / Sandgren – NZL Daniell / Venus



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Krajicek A. / Sandgren T. Krajicek A. / Sandgren T. 6 2 Daniell M. / Venus M. Daniell M. / Venus M. 7 6 Vincitore: Daniell M. / Venus M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Daniell M. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Daniell M. / Venus M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Daniell M. / Venus M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Krajicek A. / Sandgren T. 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Daniell M. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ROC Pavlyuchenkova / Rublev – AUS Barty / Peers



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Rublev A. / Pavlyuchenkova A. Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 5 6 13 Barty A. / Peers J. Barty A. / Peers J. 7 4 11 Vincitore: Rublev A. / Pavlyuchenkova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 Barty A. / Peers J. 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Barty A. / Peers J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Barty A. / Peers J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Barty A. / Peers J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Barty A. / Peers J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Barty A. / Peers J. 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Barty A. / Peers J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Barty A. / Peers J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Barty A. / Peers J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Barty A. / Peers J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Barty A. / Peers J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Barty A. / Peers J. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ROC Vesnina / Karatsev – SRB Stojanovic / Djokovic