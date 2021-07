ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. Gianluca Mager fermato da Altmaier. In campo Jannik Sinner ad Atlanta

Gianluca Mager si ferma nei quarti di finale nel torneo ATP 250 di Kitzbuhel.

Il 26enne sanremese, n.74 del ranking, è stato sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier, n.135 del ranking, che mercoledì ha stoppato Marco Cecchinato, n.83 del ranking in tre set.

Da segnalare che Mager nel secondo set era stato ad un passo dal ko quando è stato sotto per 3 a 5.

L’azzurro ha recuperato il break nel decimo gioco e vinto poi la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Nel terzo set Mager subiva il letale break decisivo nell’ottavo gioco, con il tedesco che nel game successivo conquistava la partita per 6 a 3.

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP ATP Kitzbuhel Kovalik J. Kovalik J. 2 2 Martinez P. Martinez P. 6 6 Vincitore: Martinez P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Kovalik J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Kovalik J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Martinez P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kovalik J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Kovalik J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Martinez P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Kovalik J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kovalik J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Kovalik J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Martinez P. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Kovalik J. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

1. [Q] Jozef Kovalikvs Pedro Martinez

2. [SE] Daniel Altmaier vs Gianluca Mager (non prima ore: 12:30)



ATP ATP Kitzbuhel Altmaier D. Altmaier D. 6 6 6 Mager G. Mager G. 1 7 3 Vincitore: Altmaier D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Altmaier D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [3] Filip Krajinovic vs [Alt] Arthur Rinderknech



ATP ATP Kitzbuhel Krajinovic F. Krajinovic F. 4 1 Rinderknech A. Rinderknech A. 6 6 Vincitore: Rinderknech A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Krajinovic F. 0-15 0-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Krajinovic F. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Rinderknech A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Rinderknech A. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Krajinovic F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Krajinovic F. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Rinderknech A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [1] Casper Ruud vs Mikael Ymer



ATP ATP Kitzbuhel Ruud C. Ruud C. 0 3 3 Ymer M. • Ymer M. 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ymer M. 3-2 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ymer M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Ruud C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Ymer M. 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ruud C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ymer M. 0-15 0-30 15-30 40-30 1-1 → 1-2 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ymer M. 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court Kuechenmeister – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 14:00)

1. Pedro Martinez / Marc Polmans vs [2] Hugo Nys / Andrea Vavassori



ATP ATP Kitzbuhel Martinez P. / Polmans M. Martinez P. / Polmans M. 6 6 10 Nys H. / Vavassori A. Nys H. / Vavassori A. 7 3 8 Vincitore: Martinez P. / Polmans M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Martinez P. / Polmans M. 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Martinez P. / Polmans M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Nys H. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Martinez P. / Polmans M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Nys H. / Vavassori A. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Martinez P. / Polmans M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Nys H. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Martinez P. / Polmans M. 15-0 30-0 2-0 → 3-0 Nys H. / Vavassori A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Martinez P. / Polmans M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Martinez P. / Polmans M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Nys H. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Martinez P. / Polmans M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Nys H. / Vavassori A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Martinez P. / Polmans M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Nys H. / Vavassori A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Martinez P. / Polmans M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Nys H. / Vavassori A. 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Martinez P. / Polmans M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Nys H. / Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Martinez P. / Polmans M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Nys H. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Ariel Behar / Guillermo Duran vs [WC] Alexander Erler / Lucas Miedler (non prima ore: 16:00)



ATP ATP Kitzbuhel Behar A. / Duran G. Behar A. / Duran G. 7 4 9 Erler A. / Miedler L. Erler A. / Miedler L. 6 6 11 Vincitore: Erler A. / Miedler L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 Behar A. / Duran G. 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Erler A. / Miedler L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Behar A. / Duran G. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Behar A. / Duran G. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Erler A. / Miedler L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Behar A. / Duran G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Behar A. / Duran G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Erler A. / Miedler L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Behar A. / Duran G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Behar A. / Duran G. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Erler A. / Miedler L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Behar A. / Duran G. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Behar A. / Duran G. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Erler A. / Miedler L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Behar A. / Duran G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Erler A. / Miedler L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Behar A. / Duran G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Erler A. / Miedler L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Behar A. / Duran G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP 250 Atlanta (USA) – 2° Turno, cemento

ATP ATP Atlanta Bambridge L. / Skupski K. Bambridge L. / Skupski K. 0 6 0 Popyrin A. / Reid M. • Popyrin A. / Reid M. 30 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Popyrin A. / Reid M. 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bambridge L. / Skupski K. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Popyrin A. / Reid M. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Bambridge L. / Skupski K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Popyrin A. / Reid M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Bambridge L. / Skupski K. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Popyrin A. / Reid M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Bambridge L. / Skupski K. 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Popyrin A. / Reid M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 1-0 → 2-0 Bambridge L. / Skupski K. 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

1. [1] Luke Bambridge/ Ken Skupskivs Alexei Popyrin/ Matt Reid

2. [Q] Christopher O’Connell vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Emil Ruusuvuori vs [7] Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

4. [6] John Isner vs [WC] Jack Sock (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Cameron Norrie vs Nick Kyrgios (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Treat Huey / Benoit Paire vs Reilly Opelka / Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

2. Marcelo Arevalo / Miguel Angel Reyes-Varela vs [4] Matthew Ebden / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare