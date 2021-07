ITF cede alla pressione dei giocatori: da domani il programma inizia alle 15

L’ITF cede alle pressanti richieste di modifica dell’orario degli incontri alle Olimpiadi di Tokyo. Finalmente la fortissima pressione dei giocatori (e dei media, che hanno dato grande risonanza al problema) hanno spinto il massimo organo del tennis internazionale e organizzatore ai Giochi Olimpici a cambiare l’orario di inizio degli incontri.

La comunicazione è arrivata pochi minuti fa: “Nell’interesse della salute e del benessere dei giocatori e dopo lunghe consultazioni, l’ITF annuncia un cambio della programmazione a causa dell’incremento del calore e dell’umidità attualmente presente a Tokyo. I match di tennis ancora da disputare nel torneo Olimpico da giovedì 29 luglio inizieranno alle 3 p.m.

La decisione di iniziare gli incontri alle ore 15 locali da giovedì 29 è stata presa dopo quel che è accaduto nei match disputati oggi (28 luglio) nel corso delle cinque competizioni svolte per salvaguardare la salute dei giocatori impegnati. Si è arrivati a questo risultato dopo un approfondito consulto con il CIO, con il comitato organizzatore, con i servizi di broadcast dell’evento insieme ai giocatori stessi, giudici arbitri, medici e tutte le persone coinvolte nel torneo.

Le politiche di clima estremo del torneo di tennis Olimpico a Tokyo 2020 che sono state in essere nel corso dell’evento prevedono la modifica del match una volta che il Wet Bulb Globe Temperature (ossia un calcolo che stima l’effetto sul corpo umano di calore, temperatura, vento, irradiazione solare ed umidità, ndr) raggiunge una soglia di 30,1° includendo uno stop di 10 minuti per i giocatori e giocatrici quando richiesto”.

Questo il comunicato. Rileviamo che l’ultima parte è alquanto singolare, poiché in questi giorni i 30,1 gradi del WBGT sono stati ampiamente superati, ma non si è mai arrivati a sospensioni o tanto meno alla ipotesi di non far disputate gli incontri. Indubbiamente chi ha già disputato i propri match è stato penalizzato rispetto a chi giocherà da domani…

Come prevedibile, arrivano le prime reazioni dei giocatori. Donna Vekic applaude a Novak Djokovic, “grazie per lottare sempre per noi giocatori” scrive su Twitter rispondendo alla nota ufficiale della ITF. ITF che è stata letteralmente travolta dalle critiche degli appassionati per il ritardo con cui è stata presa una decisione.

Marco Mazzoni