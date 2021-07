Kyrgios serve da sotto le gambe ad Atlanta (Video)

Nick Kyrgios non si smentisce mai. L’aussie all’ATP di Atlanta, impegnato in un non facile match di primo turno contro Kevin Anderson, si è inventato un nuovo servizio dal basso, stavolta addirittura col tweener sotto le gambe, come riporta il video di tennis.tv. Alla fine Kyrgios ha vinto la partita, 7-6 6-3, accedendo al secondo turno dove sfiderà Cameron Norrie, fresco del titolo a Los Cabos. Con Kyrgios in campo non ci si annoia mai…

Let’s run it back again… This time with a tweener to boot 😆 pic.twitter.com/jiMZEJujlx — Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2021