Schwartzman tuona: “Più che una partita, sembrava The Walking Dead”. Medvedev: “Se muoio sarai tu il responsabile?”

I tennisti si scagliano contro gli organizzatori del torneo Olimpico. La condizioni di gioco sono molto difficili, e le loro lamentele si fanno sempre più pressanti. Oggi Diego Schwartzman non ha preso affatto bene la sconfitta patita contro il russo Khachanov. Più che per la “derrota”, l’argentino ha puntato il dito senza mezzi termini contro gli organizzatori, accusandoli di aver stabilito gli orari di gioco “seduti in poltrona”, senza tenere conto delle esigenze e della salute dei giocatori, costretti a giocare in condizioni estreme per il forte caldo.

Abbiamo visto stanotte la spagnola Badosa uscire dal campo con l’aiuto degli assistenti, quasi collassata per colpa del caldo. Djokovic aveva chiesto a gran voce di rivedere gli orari, per iniziare più tardi e terminare di sera, visto che l’impianto dispone di illuminazione. Daniil Medvedev ha richiesto due stop durante il suo match contro Fognini, e si è infuriato contro il giudice di sedia Carlos Ramos: “Se posso finire la partita? Sì ma posso morire. Se muoio, tu sarai il responsabile?” Ora anche Diego ha rotto gli indugi.

“È stata una partita in cui la chiave era solo resistere più a lungo nello scambio” dichiara uno Schwartzman furibondo. “Dopo dieci palle sembravamo due di The walking dead (la serie “i morti che camminano”, ndr). Perdi, puoi perdere. Ma le condizioni dovrebbero essere migliori, così non va bene. Sono molto arrabbiato, avevo più possibilità di lui. È difficile giocare così, con tre persone che hanno l’aria condizionata, in poltrona, e decidono che noi dobbiamo giocare con quaranta gradi o più ogni giorno. È pazzesco. Poi loro scendono in campo indossando occhiali da sole belli freschi. Sembra uno scherzo”.

Marco Mazzoni