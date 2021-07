Giochi Olimpici Tokyo 2020: Stefanos Tsitsipas eliminato da Ugo Humbert

Stefanos Tsitsipas, numero quattro del mondo e finalista al Roland Garros, è stato sconfitto questa mattina negli ottavi di finale dei Giochi Olimpici di Tokyo e non raggiungerà alcuna medaglia, almeno, in singolare.

Il 22enne greco ha iniziato forte ma ha perso contro il 28° ATP francese Ugo Humbert per 2-6, 7-6(4), 6-2 in un incontro segnato da un infortunio subito dall’ellenico alla fine del secondo set.

Tsitsipas è ancora nell’evento di doppio misto con Maria Sakkari, mentre Humbert affronterà il russo Karen Khachanov nei quarti di finale, che promette di essere una grande occasione per entrambi i giocatori di combattere per una medaglia olimpica.

Kei Nishikori avanza spedito ai quarti. Giocando in casa, il 31enne giapponese – medaglia di bronzo a Rio de Janeiro – è tornato tra i primi otto dopo aver battuto per 7-6(7), 6-0 il bielorusso Ilya Ivasha. Il tennista dell’Est ha comunque servito due volte per vincere il primo set e ha avuto due set point nel tie-break. Nishikori dovrebbe incontrare ora Novak Djokovic se il serbo sconfiggerà Alejandro Davidovich.