Giochi Olimpici Tokyo 2020: Grande sorpresa! Naomi Osaka viene eliminata agli ottavi di finale “Sono contenta di non aver perso nei primi due turni”

Dopo l’uscita di scena della numero uno al mondo Ashleigh Barty e della 3 Aryna Sabalenka, il singolare femminile di Tokyo 2020 ha perso anche Naomi Osaka (WTA 2).

La beniamina di casa è stata eliminata agli ottavi da Marketa Vondrousova (42), che si è imposta con un secco 6-1 6-4. Perso velocemente il primo set, la giapponese ha tenuto testa alla ceca nel seconda frazione, cedendo però in modo decisivo il servizio nell’ultimo game della partita ai vantaggi dopo aver mancato due palle del 5 pari.

La tennista giapponese inizialmente ha lasciato i campi di gara senza parlare con i giornalisti, ma poi è tornato a rispondere a un paio di domande.

“Era molto complicato. Sono stati giorni di grande pressione, di grande confusione nella mia testa. La pressione era maggiore per il fatto che sono stato ferma per diverso tempo. Sono contenta di non aver perso nei primi due turni” ha dichiarato la Osaka che non ha dato garanzie su quando tornerà nuovamente in campo.