ITF Versmold e Grodzisk Mazowiecki: I Main Draw

ITF VERSMOLD(Ger 60k terra)

[1] Tamara Korpatsch vs Arianne Hartono

Katerina Stewart vs Elina Avanesyan

Seone Mendez vs Anna Danilina

Katharina Hobgarski vs [6] Alycia Parks

[3] Julia Grabher vs Ekaterina Makarova

Martina Di giuseppe vs Kamilla Bartone

Federica Arcidiacono vs Martina Caregaro

Mirjam Bjorklund vs [5] Katharina Gerlach

[8] Marie Benoit vs Jessica Bouzas maneiro

Jaimee Fourlis vs Elizabeth Halbauer

Federica Di sarra vs Noma Noha akugue

Anna Klasen vs [4] Daniela Seguel

[7] Richel Hogenkamp vs Joelle Lilly Sophie Steur

Anna Zaja vs Sofia Shapatava

Cristiana Ferrando vs Nicole Rivkin

Nastasja Mariana Schunk vs [2] Lara Arruabarrena

ITF GRODZISK MAZOWIECKI(Pol 60k terra)

[1] Dalma Galfi vs Weronika Baszak

Diana Marcinkevica vs TBD

Conny Perrin vs TBD

Anna Kubareva vs [7] Tessah Andrianjafitrimo

[3] Ekaterine Gorgodze vs Irina Fetecau

Ana Sofia Sanchez vs TBD

Martyna Kubka vs TBD

[5] Despina Papamichail vs TBD

[8] Irene Burillo escorihuela vs TBD

Sujeong Jang vs TBD

Fernanda Contreras gomez vs TBD

Ya-Hsuan Lee vs [4] Gabriela Talaba

[6] Chloe Paquet vs Jessica Pieri

Dalila Jakupovic vs Kyoka Okamura

Anna Hertel vs Anastasia Zakharova

[2] Cagla Buyukakcay vs TBD