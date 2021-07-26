Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Versmold e Grodzisk Mazowiecki: I Main Draw

26/07/2021 19:58 3 commenti
Federica Di Sarra nella foto
Federica Di Sarra nella foto

DEU ITF VERSMOLD(Ger 60k terra)
[1] Tamara Korpatsch GER vs Arianne Hartono NED
Katerina Stewart USA vs Elina Avanesyan RUS
Seone Mendez AUS vs Anna Danilina KAZ
Katharina Hobgarski GER vs [6] Alycia Parks USA

[3] Julia Grabher AUT vs Ekaterina Makarova RUS
Martina Di giuseppe ITA vs Kamilla Bartone LAT
Federica Arcidiacono ITA vs Martina Caregaro ITA
Mirjam Bjorklund SWE vs [5] Katharina Gerlach GER

[8] Marie Benoit BEL vs Jessica Bouzas maneiro ESP
Jaimee Fourlis AUS vs Elizabeth Halbauer USA
Federica Di sarra ITA vs wc Noma Noha akugue GER
Anna Klasen GER vs [4] Daniela Seguel CHI

[7] Richel Hogenkamp NED vs wc Joelle Lilly Sophie Steur GER
Anna Zaja GER vs Sofia Shapatava GEO
Cristiana Ferrando ITA vs wc Nicole Rivkin GER
wc Nastasja Mariana Schunk GER vs [2] Lara Arruabarrena ESP


POL ITF GRODZISK MAZOWIECKI(Pol 60k terra)
[1] Dalma Galfi HUN vs wc Weronika Baszak POL
Diana Marcinkevica LAT vs TBD
Conny Perrin SUI vs TBD
wc Anna Kubareva BLR vs [7] Tessah Andrianjafitrimo FRA

[3] Ekaterine Gorgodze GEO vs Irina Fetecau ROU
Ana Sofia Sanchez MEX vs TBD
wc Martyna Kubka POL vs TBD
[5] Despina Papamichail GRE vs TBD

[8] Irene Burillo escorihuela ESP vs TBD
Sujeong Jang KOR vs TBD
Fernanda Contreras gomez MEX vs TBD
Ya-Hsuan Lee TPE vs [4] Gabriela Talaba ROU

[6] Chloe Paquet FRA vs Jessica Pieri ITA
Dalila Jakupovic SLO vs Kyoka Okamura JPN
wc Anna Hertel POL vs Anastasia Zakharova RUS
[2] Cagla Buyukakcay TUR vs TBD

TAG:

3 commenti

miky85 26-07-2021 21:23

Galfi

Burillo

Gorgodze
Jakupovic

Perrin
Papamichail
Q
Zakharova

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 26-07-2021 21:20

Arruabarrena

Korpatsch

Grabher
Di sarra

Hogbarski
Arcidiacono
Halbauer
Zaja

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 26-07-2021 20:37

GRABHER

FOURLIS

KORPATSCH
ARRUBARRENA

DANILINA
CAREGARO
SEGUEL
ZAJA

GORGODZE

BUYU

GALFI
TALABA

PERRIN
PAPA
BURRILLO
PIERI

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!