ITF Versmold e Grodzisk Mazowiecki: I Main Draw
ITF VERSMOLD(Ger 60k terra)
[1] Tamara Korpatsch vs Arianne Hartono
Katerina Stewart vs Elina Avanesyan
Seone Mendez vs Anna Danilina
Katharina Hobgarski vs [6] Alycia Parks
[3] Julia Grabher vs Ekaterina Makarova
Martina Di giuseppe vs Kamilla Bartone
Federica Arcidiacono vs Martina Caregaro
Mirjam Bjorklund vs [5] Katharina Gerlach
[8] Marie Benoit vs Jessica Bouzas maneiro
Jaimee Fourlis vs Elizabeth Halbauer
Federica Di sarra vs Noma Noha akugue
Anna Klasen vs [4] Daniela Seguel
[7] Richel Hogenkamp vs Joelle Lilly Sophie Steur
Anna Zaja vs Sofia Shapatava
Cristiana Ferrando vs Nicole Rivkin
Nastasja Mariana Schunk vs [2] Lara Arruabarrena
ITF GRODZISK MAZOWIECKI(Pol 60k terra)
[1] Dalma Galfi vs Weronika Baszak
Diana Marcinkevica vs TBD
Conny Perrin vs TBD
Anna Kubareva vs [7] Tessah Andrianjafitrimo
[3] Ekaterine Gorgodze vs Irina Fetecau
Ana Sofia Sanchez vs TBD
Martyna Kubka vs TBD
[5] Despina Papamichail vs TBD
[8] Irene Burillo escorihuela vs TBD
Sujeong Jang vs TBD
Fernanda Contreras gomez vs TBD
Ya-Hsuan Lee vs [4] Gabriela Talaba
[6] Chloe Paquet vs Jessica Pieri
Dalila Jakupovic vs Kyoka Okamura
Anna Hertel vs Anastasia Zakharova
[2] Cagla Buyukakcay vs TBD
TAG: Italiane nei tornei ITF
3 commenti
Galfi
Burillo
Gorgodze
Jakupovic
Perrin
Papamichail
Q
Zakharova
Arruabarrena
Korpatsch
Grabher
Di sarra
Hogbarski
Arcidiacono
Halbauer
Zaja
GRABHER
FOURLIS
KORPATSCH
ARRUBARRENA
DANILINA
CAREGARO
SEGUEL
ZAJA
—
GORGODZE
BUYU
GALFI
TALABA
PERRIN
PAPA
BURRILLO
PIERI