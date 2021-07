Novak Djokovic ringrazia gli atleti presenti al villaggio Olimpico: «Ogni giorno mi chiedono tante foto e mi dicono cose bellissime» Poi parla di uno spostamente delle partite in orari meno caldi

Novak Djokovic è arrivato a Tokyo in un’aura vincente che si è costruito, nel 2021, con i titoli agli Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Per tutto questo successo, il numero uno del mondo è una delle grandi stelle nel villaggio olimpico e molti atleti si prendono l’opportunità di ‘rubare’ un selfie al serbo.

“Ogni giorno mi chiedono molte foto e mi dicono cose carine. Mi sento carico di energia positiva! Mi sto godendo ogni momento in questi giochi olimpici e mi rendo conto che un sacco di gente sta seguendo quello che faccio, anche se ognuno degli atleti che sono qui sono importanti. Cerco sempre di chiedere a loro cose su se stessi e scoprire di più su quello che fanno. Mi considero un atleta dalla mentalità aperta”.

Per quanto riguarda il tennis, il serbo si prepara ad affrontare Alejandro Davidovich Fokina, un tennista che conosce molto bene per le sessioni di allenamento che di solito fanno insieme a Marbella. “Un po’ di tempo fa, la gente lo guardava come uno specialista su terra, ma nell’ultimo anno e mezzo è migliorato molto sui campi duri. In Spagna ci siamo allenati insieme diverse volte, abbiamo un buon rapporto, andiamo d’accordo. È una brava persona. So esattamente cosa dovrò fare in questa partita”.

Novak ha parlato di nuovo delle condizioni molto difficili a Tokyo, assicurando che sta cercando attivamente di prendere misure per aiutare tutti i giocatori. “Ho parlato seriamente con l’organizzazione e, nonostante tutte le sfide logistiche che abbiamo qui, stanno lavorando in modo da poter iniziare le giornate un po’ più tardi. L’idea è che, con l’avanzare del torneo, inizieremo le partite qualche ora dopo e nelle ore meno calde della giornata. Sarebbe molto meglio per noi”.