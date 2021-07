Giochi Olimpici Tokyo 2020: Fabio Fognini e Camila Giorgi centrano gli ottavi di finale. Amara sconfitta per Lorenzo Sonego (Video)

Camila Giorgi e Fabio Fognini volano agli ottavi di finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Amara sconfitta per Loreonzo Sonego che si è fermato al secondo turno dopo essere stato avanti di un break nel terzo set contro Nikoloz Basilashvili .

La Giorgi ha superato per 63 61, in un’ora e 24 minuti di partita, la russa Elena Vesnina, attualmente n.303 del ranking.

L’azzurra non è partita benissimo, sotto 2-0 dopo il break subìto in avvio. Poi però ha rimesso le cose a posto togliendo la battuta alla russa nel quarto e nell’ottavo game, chiudendo poi la frazione nel nono game dopo aver annullato, dal 15-40, due palle del controbreak e portando a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set la marchigiana nel secondo game ha annullato due palle-break e poi non c’è stata più partita con Camila che ha archiviato la pratica con un parziale di sei giochi di fila chiudendo la partita per 6 a 1.

Agli ottavi di finale Camila Giorgi sfiderà la ceca Karolina Pliskova, n.7 del ranking e 5 del seeding, e recenta finalista al torneo di Wimbledon.

Anche Fabio Fognini vola agli ottavi di finale. Il 34enne di Arma di Taggia, n.31 ATP e 15esima testa di serie, ha sconfitto questa mattina al secondo turno per 64 76(4), in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, il bielorusso Egor Gerasimov, n.79 del ranking.

Fabio nel primo set è partito bene dopo il primo game al servizio tenuto dal 28enne di Minsk, infatti, il ligure ha infilato cinque giochi consecutivi (5-1). Gerasimov si è rifatto sotto, riprendendosi uno dei due break di svantaggio (5-4), approfittando di un passaggio a vuoto di Fabio che però è riuscito ad assicurarsi il primo parziale per 6 a 4 dopo ave tenuto a 30 il turno di battuta.

Nel secondo set Fabio è andato sotto per 0 a 3, grazie ad un break del bielorusso al secondo gioco, ma l’azzurro lo ha riagguantato sul 3 pari (contro-break nel quinto game). Nel decimo gioco Fabio ha annullato con un diritto vincente un set-point, poi con un drop-shot e un altro vincente di diritto ha riagganciato il suo avversario sul 5 pari. Nel dodicesimo game altro set-point annullato dal ligure, stavolta con un rovescio incrociato, che poi con un ace ha guadagnato il tie-break.

Nel tiebreak grande equilibrio fino al 4 pari, poi con un gran passante di rovescio Fabio ha fatto la differenza piazzando il minibreak decisivo e chiuendo poi la partita per 7 punti a 4.

Agli ottavi di finale Fabio Fognini sfiderà il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding.

Amara sconfitta al secondo turno per Lorenzo Sonego. Il 26enne torinese, n.26 ATP e 13esima testa di serie, debuttante ai Giochi, è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, n.41 ATP con il risultato di 64 36 64 dopo 2 ore e 41 minuti di partita.

Da segnalare che l’azzurro nel terzo e decisivo set è stato avanti per 3 a 1 ma poi ha subito il controbreak nel sesto game.

Sul 3 a 4 Lorenzo cedeva ancora il turno di battuta ma nel game successivo piazzava il controbreak e andava a servire sul 4 a 5 e possibilità di impattare sul 5 pari.

Ma proprio nel decimo game e per la terza volta consecutiva perdeva la battuta dopo aver mancato una palla del 5 pari, con il georgiano che alla prima palla match a disposizione vinceva la lotta per 6 a 4.

