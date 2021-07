San Marino Junior Open al via con le qualificazioni

Sono partiti ufficialmente questa mattina gli Internazionali di Tennis under 18 di San Marino. L’evento ITF, giunto all’ottava edizione, torna sul Titano dopo un anno di stop dovuto alla pandemia con un boom di adesioni di giovani tennisti da tutto il mondo.

La giornata di oggi e quella di domani saranno dedicate alle qualificazioni, mentre martedì mattina prenderà il via il tabellone principale, con incontri di singolare e doppio.

Il programma di oggi ha visto, tra gli altri, il match d’esordio di Giulia Galvani (nella foto). L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino, al via del tabellone di qualificazione grazie una wild card, ha dato del filo da torcere alla svizzera Lara Russiniello, che passa il turno al long tie-break (6-1 3-6 10-0).

Avanza anche la riccionese Letizia Migani, che nel pomeriggio ha superato l’ungherese Viktoria Varga per 6-2 6-3.

In mattinata avevano staccato il pass per il secondo turno il romagnolo Christian Capacci (wc), lo spagnolo Peio Del Nido e il milanese Matteo Ceradelli (wc) tra i maschi, l’americana Nadia Rodewald e la tedesca Lilien Thieking tra le ragazze.