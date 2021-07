Giochi Olimpici Tokyo 2020: Parte benissimo Camila Giorgi. Eliminata la Brady n.15 del mondo (Video)

Camila Giorgi avanza al secondo turno nel torneo Olimpico di Tokyo.

La numero uno azzurra, n.58 WTA, esordiente alle Olimpiadi, nella notte italiana si è imposta per 63 62, in appena un’ora e 8 minuti di gioco, sulla statunitense Jennifer Brady, n.15 del ranking mondiale e 11esima testa di serie.

Camila Giorgi al secondo turno affronterà la russa Elena Vesnina,

Camila nel primo set ha strappato a zero il servizio all’avversaria nel quarto game, per poi tenere con autorità il proprio turno e allungare sul 4-1. Un secondo break ha portato sul 5-1 l’azzurra, che ha poi subito un tentativo di rimonta di Brady, capace di recuperare uno dei due break di svantaggio e accorciare sul 3-5, però la Giorgi proprio nel nono game teneva a 0 il servizio e chiudeva la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set l’azzurra toglieva subito la battuta all’americana per poi portarsi sul 4 a 1 e doppio break. Nel gioco successivo la marchigiana ha ceduto uno dei due break, riconquistandolo subito però e chiudendo la partita per 6-2 dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game dell’incontro.

Pochi errori di Camila durante il match, 1 solo doppio fallo e 12 “gratuiti” complessivi, a fronte dei 16 della statunitense che ha commesso 4 doppi falli.

WTA WTA Olympic Tournament Tokyo Giorgi C. Giorgi C. 6 6 Brady J. Brady J. 3 2 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Brady J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Brady J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Brady J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Brady J. 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Brady J. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 5-1 → 5-2 Brady J. 0-15 0-30 15-40 4-1 → 5-1 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Brady J. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Brady J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Giorgi C. 30-0 40-0 0-0 → 1-0

