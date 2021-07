Challenger Lexington: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Lexington – Tabellone Principale – Cemento

(1) Brooksby, Jenson vs (WC) Draxl, Liam

Blanch, Ulises vs (Alt) Sekiguchi, Shuichi

Qualifier vs Ficovich, Juan Pablo

Harrison, Christian vs (8) Kokkinakis, Thanasi

(4) Gunneswaran, Prajnesh vs Polansky, Peter

Wu, Tung-Lin vs Ramanathan, Ramkumar

Eubanks, Christopher vs Qualifier

(WC) Dostanic, Stefan vs (6) Tabilo, Alejandro

(7) Escobedo, Ernesto vs (WC) Nanda, Govind

Cid Subervi, Roberto vs Torpegaard, Mikael

Qualifier vs Quiroz, Roberto

Ito, Tatsuma vs (3) Cressy, Maxime

(5) Gomez, Emilio vs Kubler, Jason

Mejia, Nicolas vs Qualifier

(Alt) Mukund, Sasikumar vs Schnur, Brayden

Krueger, Mitchell vs (2) Bolt, Alex

(1) King, Darianvs (WC) Diallo, GabrielCrawford, Olivervs (8) Kovacevic, Aleksandar

(2) Kozlov, Stefan vs (WC) Riffice, Sam

(Alt) Harrison, Ryan vs (7) Leshem, Edan

(3) Uchida, Kaichi vs Galarneau, Alexis

Olivieri, Genaro Alberto vs (6) Rybakov, Alex

(4) Chrysochos, Petros vs (WC) Halpin, Matt

(Alt) McHugh, Aidan vs (5) Villanueva, Gonzalo

Stadium 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Darian King vs [WC] Gabriel Diallo

2. Genaro Alberto Olivieri vs [6] Alex Rybakov

3. [4] Petros Chrysochos vs [WC] Matt Halpin (non prima ore: 21:00)

Stadium 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Oliver Crawford vs [8] Aleksandar Kovacevic

2. [3] Kaichi Uchida vs Alexis Galarneau

3. [Alt] Ryan Harrison vs [7] Edan Leshem (non prima ore: 21:00)

Stadium 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Alt] Aidan McHugh vs [5] Gonzalo Villanueva

2. [2] Stefan Kozlov vs [WC] Sam Riffice (non prima ore: 21:00)