Giochi Olimpici Tokyo 2020: Lorenzo Sonego salva un match point e approda al secondo turno. Molto bene Fabio Fognini. Lorenzo Musetti cede a Millman (Video)

All’Ariake Tennis Park Lorenzo Sonego, n.15 del seeding, supera in rimonta il giapponese Daniel: Fabio, 15esima testa di serie, batte in due set l’altro giapponese Sugita. Fuori invece Musetti,

Da segnalare il gran caldo in quel di Tokyo.

Fatica ma avanza al secondo turno Lorenzo Sonego. Ill 26enne torinese, n.26 ATP e 13esima testa di serie, anche lui esordiente ai Giochi, ha sconfitto il giapponese Taro Daniel, n.110 del ranking: con il risultato di 46 76 (6) 76 (3) dopo 3 ore e 07 minuti di partita.

Da segnalare che Sonego è stato ad un passo dallo sconfitta quando nel secondo set sotto per 3 a 5, piazzava un parziale di 8 punti ad 1 impattando sui 5 pari.

Nel tiebreak l’italiano annullava una palla match sul 5 a 6 dopo essere stato sotto nel punteggio per 2 a 5, prima di chiudere alla prima palla set la frazione per 8 punti a 6.

Nel terzo e decisivo set Lorenzo avanti per 2 a 0, subiva il controbreak nel quarto game.

Si andava anche questa volta al tiebreak ma qui la situazione era meno complicata per l’azzurro che in un attimo si portava sul 5 a 1, prima di chiudere la contesa per 7 punti a 3.

Al secondo turno sfiderà Nikoloz Basilashvili classe 1992 e n.42 ATP.

Bene Fabio Fognini, n.31 ATP e 15esima testa di serie, che non ha avuto problemi con Yuichi Sugita, n.114 del ranking superato con il risultato di 64 63 in 1 ora e 49 minuti di partita.

Da segnalare che Fognini nel primo set dopo aver mancato cinque palle break annullava una pericolosa palla break sul 3 pari.

Nel gioco successivo altre tre palle break mancate dall’azzurro ma alla fine Fabio dal 3 a 4, 40 pari ed era alla battuta, piazzava un micidiale parziale di 10 punti a 0 conquistando il set per 6 a 4.

Nel secondo parziale l’azzurro brekkava il nipponico nel quinto gioco. Sul 4 a 3 Fabio, dal 15-40, annullava due palle del controbreak e poi nel gioco successivo metteva a segno un nuovo break portando a casa la partita per 6 a 3.

Al secondo turno affronterà uno tra Simon o Gerasimov.

Il più giovane della squadra italiana, Lorenzo Musetti, n.61 ATP, esordiente alle Olimpiadi, è stato battuto questa notte nel primo turno del torneo Olimpico per 63 64, in un’ora e 36 minuti di partita, dall’australiano John Millman, n.44 del ranking.

Il primo set è stato deciso da un unico break concesso dal toscano nell’ottavo gioco dopo aver annullato le prime due delle tre palle-break consecutive concesse (Lorenzo si era già salvato da 0-40 nel quarto game), e dopo aver fallito due opportunità di togliere la battuta all’australiano nel settimo gioco. Nella seconda frazione Musetti per due volte ha recuperato un break di svantaggio ma poi nel nono game, dopo essere stato avanti 30-0 ha subìto un parziale di otto punti a uno da Millman che gli ha strappato il servizio e poi ha chiuso la partita per 6 a 4.

ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Daniel T. Daniel T. 6 6 6 Sonego L. Sonego L. 4 7 7 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Daniel T. 15-15 40-30 3-3 → 4-3 Sonego L. 15-0 40-15 3-2 → 3-3 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Daniel T. 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Daniel T. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Sonego L. 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Daniel T. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Daniel T. 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Musetti L. Musetti L. 3 4 Millman J. Millman J. 6 6 Vincitore: Millman J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Millman J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Millman J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Millman J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Millman J. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Millman J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Millman J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Millman J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Millman J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Millman J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Millman J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Fognini F. Fognini F. 6 6 Sugita Y. Sugita Y. 4 3 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sugita Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Fognini F. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Sugita Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Fognini F. 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sugita Y. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sugita Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-30 1-1 → 1-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sugita Y. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Sugita Y. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sugita Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sugita Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sugita Y. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sugita Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

