Giochi Olimpici Tokyo 2020: Sara Errani racimola appena un gioco contro Pavlyuchenkova

Non è certamente cominciata nel migliore dei modi l’avventura della spedizione italiana del tennis ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Sara Errani, la prima azzurra in ordine di tempo ad essere scesa in campo all’Ariake Tennis Park, è stata eliminata al primo turno della rassegna a cinque cerchi, sconfitta con il punteggio piuttosto severo di 6-0 6-1 in un’ora e dieci minuti di partita dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova, accreditata della tredicesima testa di serie ed inserita nel medesimo spicchio di tabellone della n.1 Barty.

Errani, entrata in extremis nel main draw del singolare femminile dopo una serie infinita di rinunce da parte di altre giocatrici (tra cui Martina Trevisan, costretta a rinunciare al torneo a causa di un infortunio), ha portato ben sei giochi ai vantaggi ma nei momenti più importanti non è riuscita ad imporsi sul gioco più aggressivo della rivale. Trovatasi sotto per 6-0 3-0, la romagnola è riuscita a sbloccarsi nel quarto game della seconda frazione tornando poi ad incontrare numerose difficoltà che l’hanno costretta a cedere i tre giochi successivi e di conseguenza il match.

RISULTATO FINALE

Pavlyuchenkova (13,ROC) b. Errani (ITA) 6-0 6-1