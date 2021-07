Naomi Osaka ha acceso la pira olimpica di Tokyo 2020 (Video)

Naomi Osaka, numero due del mondo e quattro volte campionessa del Grand Slam, ha avuto l’onore più importante di tutti nella cerimonia di apertura dei giochi olimpici: L’Accensione della pira olimpica di Tokyo 2020. La sportiva più pagata del mondo e una delle figure di spicco del paese è al suo debutto nei giochi olimpici ed è stata invitata questo pomeriggio a salire la scala della magnifica pira e dare così ufficialmente il via alle Olimpiadi.

Da segnalare che per la prima volta un atleta del mondo del tennis è stato scelto per accendere il braciere olimpico.

Osaka doveva giocare questa notte nella prima giornata del torneo Olimpico di tennis, ma il suo match di primo turno è stato posticipato da sabato a domenica e sono iniziate stamane delle speculazioni che la tennista avrebbe potuto avere un ruolo importante nella cerimonia. E così è stato!

Il più grande evento sportivo del mondo è ufficialmente aperto!