Olimpiadi Tokyo 2020: Djokovic favorito per l’oro. Senza Berrettini, tutte le speranze di medaglia per l’Italia sono su Fognini e Sonego

Novak Djokovic non vuole lasciare nulla per strada e va verso l’ennesimo trionfo della stagione alle Olimpiadi. La pensano in questo modo gli esperti di Stanleybet.it che pongono come assoluto favorito il numero uno al mondo serbo, dato a 1,85 in quel di Tokyo. Per ’Nole’ si tratterebbe della prima medaglia d’oro olimpica, essendo stato capace di mettersi al collo solo un bronzo nel 2008.

A contendergli il trono alle Olimpiadi ci sono Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, offerti rispettivamente a 4 e 5, mentre li guarda da più lontano Alexander Zverev a 7,50. L’Italia rischia di pagare cara l’assenza di Matteo Berrettini per infortunio. Le speranze di medaglia con il forfait del romano diminuiscono vertiginosamente. La medaglia d’oro di Fabio Fognini in singolare paga 40 volte la posta giocata. Ancor più staccato Lorenzo Sonego a 66. E la storia non assiste i tennisti italiani visto che l’unico podio olimpico risale al 1924.

Olympics – Tokyo 2021 (Japan)

Schwartzman (8) – Varillas 0-0 1.08 6.21

Bublik – Medvedev (2) 0-3 3.56 1.24

Nagal – Istomin 0-0 2.03 1.68

Gerasimov – Simon 0-0 1.63 2.11

Fognini (15) – Sugita 1-0 1.25 3.48

Murray – Auger Aliassime (9) 0-1 2.80 1.37

Koepfer – Bagnis 0-0 1.22 3.74

Cilic – Menezes 0-0 1.14 4.77

Carreno-Busta (6) – Sandgren 0-0 1.47 2.48

Kohlschreiber – Tsitsipas (3) 0-2 4.60 1.15

Kwon – Tiafoe 0-0 2.46 1.47

Majchrzak – Kecmanovic 1-2 2.61 1.42

Humbert (14) – Andujar 0-0 1.25 3.48

Nishioka – Khachanov (12) 0-2 2.96 1.34

Klein – Duckworth 0-0 2.32 1.53

Machac – Sousa 0-0 1.54 2.29

Fucsovics – Hurkacz (7) 2-0 2.22 1.57

Cerundolo – Broady 0-0 2.58 1.43

Chardy – Barrios Vera 0-0 1.39 2.74

Karatsev (11) – Paul 0-0 1.40 2.68

Daniel – Sonego (13) 0-0 2.52 1.45

Basilashvili – Carballes Baena 2-0 1.33 2.98

Galan – Safwat 0-0 1.37 2.80

Zverev (4) – Lu 1-1 1.03 8.61

Nishikori – Rublev (5) 1-0 2.58 1.43

Gombos – Giron 0-1 2.22 1.57

Kukushkin – Coria 1-0 1.42 2.61

Monfils (10) – Ivashka 1-0 2.16 1.60

Sousa – Davidovich Fokina (16) 1-0 4.60 1.15

Musetti – Millman 0-0 1.68 2.03

Struff – Monteiro 1-2 1.35 2.89

Djokovic (1) – Dellien 0-0 1.01 10.32

Alexandrova – Mertens (12) 1-2 2.66 1.43Zheng – Osaka (2) 1-2 4.81 1.16Osorio Serrano – Golubic 0-0 2.89 1.37Buzarnescu – Riske 1-0 2.16 1.64Bertens (16) – Vondrousova 0-1 2.67 1.44Putintseva – Podoroska 1-1 1.61 2.21Badosa – Mladenovic 1-0 1.40 2.78Swiatek (6) – Barthel 1-0 1.05 8.45Siegemund – Svitolina (4) 0-1 3.51 1.27Shvedova – Tomljanovic 2-0 5.38 1.13Stojanovic – Hibino 0-2 1.60 2.23Sakkari (14) – Kontaveit 5-4 1.58 2.26Giorgi – Brady (11) 0-0 2.27 1.58Ostapenko – Vesnina 0-2 1.26 3.59Suarez-Navarro – Jabeur 1-0 3.59 1.26Pliskova (5) – Cornet 3-1 1.25 3.67Kudermetova – Muguruza (7) 0-2 2.73 1.41Cepede Royg – Wang 0-0 3.25 1.31Jorovic – Van Uytvanck 0-0 2.78 1.40Kvitova (10) – Paolini 1-0 1.13 5.61Stosur – Rybakina (15) 0-0 5.70 1.12Sherif – Peterson 0-0 2.32 1.55Garcia – Vekic 4-4 2.01 1.73Sabalenka (3) – Linette 1-0 1.11 5.81Diyas – Krejcikova (8) 0-0 5.98 1.10Fernandez – Yastremska 0-0 1.64 2.16Doi – Zarazua 0-0 1.56 2.30Bencic (9) – Pegula 1-0 1.92 1.80Errani – Pavlyuchenkova (13) 2-4 4.07 1.21Friedsam – Watson 0-1 2.03 1.72Ferro – Sevastova 0-0 2.26 1.58Barty (1) – Sorribes Tormo 0-0 1.13 5.37